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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчеты
Результаты работы по звонкам формируются в отчеты. Чтобы открыть отчеты, щёлкните на вкладку «Отчеты» в шапке сервиса.
Данные по звонкам и записи звонков добавляются в сервис в течении 60 минут.
На главной странице Отчетов в сервисе автоматически отображаются три графических отчета: «Количество вызовов», «Результаты последних вызовов», «Активность менеджеров по часам». Все отчеты отображают актуальные данные за выбранный период. Период выбирается в верхней части страницы: Вчера/Сегодня/Текущая неделя/Прошлая неделя/Прошлый месяц/Интервал.
Вы можете самостоятельно настроить, какие отчеты будут отображаться на главной странице: оставить все три, два, один или скрыть все. Настройка осуществляется с помощью основного списка отчетов:
- Если вы хотите, чтобы отчет отображался на главной странице, активируйте звездочку кликом, она станет желтой.
- Если вы хотите скрыть отчет с главной страницы, нажмите на желтую звездочку, соответствующую отчету, и она будет деактивирована.
Кроме этого вы можете отправить заявку на создание индивидуального отчета. Если вам недостаточно текущих отчетов и для полноценной работы вашего бизнеса требуется контроль по другим метрикам, присылайте ваши предложения через форму обратной связи.