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Добавление контакта в базу

Перейдите во вкладку «Прозвон». Нажмите кнопку «Добавить» и выберите сущность добавления: Организацию или Контакт.

Добавление контакта в базу

Заполните поля выбранной сущности в открывшемся окне и нажмите на «Сохранить».

Карточка создания Организации

Добавление контакта в базу - фото 2

Карточка создания Контакта

Добавление контакта в базу - фото 3

Добавленные сущности Вы сможете найти на последней странице вкладки «Прозвон».