Поиск дублей

На вкладке "Контакты" выделите контакты, среди которых будет поиск дублей. После этого нажмите "Найти дубли".

В окне "Настройка поиска дублей", укажите параметры, по которым будет выполнен поиск.

Объект поиска

- Только контакты — поиск дублей только среди контактов

- Только организации — поиск дублей только среди организаций

- Контакты и организации — поиск дублей производится отдельно в контактах и отдельно в организациях, после чего будут отображены оба результата

Дубли НЕ ищутся среди контактов в одной организации и среди контактов в разных организациях.

Базовый контакт

Базовый контакт — контакт, который остается после удаления или объединения дублей. Определяется по выбранному критерию.

Критерии поиска

Определяют в каких полях карточек будет происходить поиск дублей.

Важно: контакты не считаются дублями при частичном совпадении по ФИО или Названию.

Результаты поиска

Дублирующиеся контакты отображаются списком. Повторяющийся элемент (номер телефона, e-mail) выделяется красным цветом.



