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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Блокировка пользователей
Если в течении некоторого времени ваши операторы не будут работать в сервисе, например, при выходе в отпуск, вы можете заблокировать их учетные записи. Блокировка доступна во вкладке Команда (Имя пользователя - Команда). На заблокированные учетные записи невозможно войти, также за них не списывается абонентская плата.
Блокировать можно всех пользователей (кроме создателя аккаунта) или отдельных пользователей.
Для блокировки всех пользователей нужно зайти во вкладку «Команда», нажать на кнопку «Заблокировать всех» .
Для блокировки отдельного пользователя нужно нажать на иконку с изображением карандаша напротив пользователя, которого требуется заблокировать, далее выбрать состояние «Заблокирован» и сохранить настройку. Для разблокировки пользователя нужно выбрать состояние «Активен» и сохранить настройку.
Заблокировать весь аккаунт вместе с создателем возможно только 2 раза в год на майские и новогодние праздники при обращении в службу поддержки сервиса на welcome@skorozvon.ru. Для разблокировки аккаунта также необходимо обратиться в поддержку сервиса с почты, на которую зарегистрирован аккаунт.