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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Редактирование команды
Команда отображается списком сотрудников. В режиме реального времени Вы видите статус каждого пользователя: «доступен», «разговор», «не беспокоить», «перерыв», «отключен». Подробнее о статусах можно посмотреть в пункте Статусы пользователя.
Чтобы редактировать информацию о сотруднике или удалить его, используйте привычные иконки редактирования и удаления справа от пользователя.
Чтобы просмотреть контактную информацию пользователя, нажмите на ФИО сотрудника.
Также в разделе «Команда» Вы можете совершить звонок внутри сервиса на короткий номер сотрудника, который находится в статусе «Доступен». Для этого нажмите на короткий номер пользователя в списке сотрудников.