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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Создание команды
Перейдите в личный кабинет (открывается при нажатие на Ваше имя в верхнем меню сервиса), выберите раздел «Команда».
Для того чтобы добавить нового пользователя в команду, нажмите «Пригласить сотрудника».
В открывшемся окне укажите e-mail менеджера, задайте пароль для входа в аккаунт (после входа, менеджер может поменять пароль) и определите его должность: администратор или менеджер.
Администратор обладает полными правами доступа – видит всю информацию, может пополнять баланс, передавать контакты между менеджерами, редактировать письма, настраивать сценарии и т.д.
Менеджер обладает ограниченными правами доступа и может работать только со своими контактами.
Далее укажите ФИО сотрудника и создайте короткий номер, который будет использоваться для Перевода вызова.
В «Дополнительных настройках» Вы можете выбрать входящие номера, с которыми будет работать менеджер, открыть доступ к сценариям, отчетам и настроить его рабочую почту.
Также здесь можно настроить скрытие телефонных номеров контактов для сотрудника с ролью «Менеджер». Подробнее о данном функционале по ссылке.
Нажмите «Пригласить». Новый пользователь получит письмо, где указана ссылка для входа в аккаунт.