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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Статусы пользователя
Статус пользователя определяет его готовность к приему вызова, а также отображает нахождение в сервисе.
Администратор может посмотреть, в каком состоянии находится менеджер в текущее время, зайдя во вкладку «Команда».
В самом аккаунте пользователь может поменять статус, нажав на Имя пользователя в верхнем меню сервиса, выбрав нужный статус.
Доступные статусы в сервисе:
- Доступен - устанавливается автоматически при входе в сервис, а также может быть установлен пользователем вручную.
Важным условием установки статуса являются правильные настройки связи на сервисе.
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
- прием входящих вызовов
- прием вызовов внутри сервиса
- Не беспокоить - устанавливается вручную. Предусмотрено для тех случаев, когда пользователь не готов отвечать на входящие вызовы (например, во время постобработки завершенных вызовов).
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
- Перерыв - устанавливается вручную. Предусмотрено для тех случаев, когда пользователь отошел от компьютера или не работает в сервисе, но не вышел из него.
Разрешенные действия:
- совершение исходящих вызовов
- прием вызовов внутри сервиса от других пользователей
- Разговор - устанавливается автоматически, когда пользователь в текущий момент занят обслуживанием вызова или набором номера.
Разрешенные действия: нет
- Отключен - устанавливается автоматически, когда пользователь вышел из сервиса или по каким-то причинам не устанавливается связь.
Разрешенные действия: нет