Статусы пользователя

Статус пользователя определяет его готовность к приему вызова, а также отображает нахождение в сервисе.

Администратор может посмотреть, в каком состоянии находится менеджер в текущее время, зайдя во вкладку «Команда».

В самом аккаунте пользователь может поменять статус, нажав на Имя пользователя в верхнем меню сервиса, выбрав нужный статус.

Доступные статусы в сервисе:

Доступен - устанавливается автоматически при входе в сервис, а также может быть установлен пользователем вручную.

Важным условием установки статуса являются правильные настройки связи на сервисе.

Разрешенные действия:

- совершение исходящих вызовов

- прием входящих вызовов

- прием вызовов внутри сервиса

Не беспокоить - устанавливается вручную. Предусмотрено для тех случаев, когда пользователь не готов отвечать на входящие вызовы (например, во время постобработки завершенных вызовов).

Разрешенные действия:

- совершение исходящих вызовов

Перерыв - устанавливается вручную. Предусмотрено для тех случаев, когда пользователь отошел от компьютера или не работает в сервисе, но не вышел из него.

Разрешенные действия:

- совершение исходящих вызовов

- прием вызовов внутри сервиса от других пользователей

Разговор - устанавливается автоматически, когда пользователь в текущий момент занят обслуживанием вызова или набором номера.

Разрешенные действия: нет

Отключен - устанавливается автоматически, когда пользователь вышел из сервиса или по каким-то причинам не устанавливается связь.

Разрешенные действия: нет