Настройка отправки почты с сервера организации

Если почтовый адрес у вас на своем домене, вам нужно выбрать сервер «Другое».

Для настройки вам нужно получить у вашего системного администратора или у хостинг-провайдера (компании, осуществляющей услуги по предоставлению дискового пространства для вашего сайта) реквизиты от вашей почты:

Адрес сервера (например smtp.pochta.ru);

Домен — необязательный параметр. Его нужно указывать, если почтовый домен отличается от адреса сервера;

Порт — по умолчанию 465;

Метод аутентификации — по умолчанию PLAIN;

Защита соединения — по умолчанию выключена;

Логин и пароль от вашей почты.

Важно: запрашивать настройки у системного администратора нужно для SMTP.

При выборе чекбокса в пункте «Разрешить привязку к сценариям», почтовый сервер будет доступен в разделе «Сценарии». При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.