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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
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Отчеты
- Отчеты
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- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Настройка отправки почты с сервера организации
Если почтовый адрес у вас на своем домене, вам нужно выбрать сервер «Другое».
Для настройки вам нужно получить у вашего системного администратора или у хостинг-провайдера (компании, осуществляющей услуги по предоставлению дискового пространства для вашего сайта) реквизиты от вашей почты:
Адрес сервера (например smtp.pochta.ru);
Домен — необязательный параметр. Его нужно указывать, если почтовый домен отличается от адреса сервера;
Порт — по умолчанию 465;
Метод аутентификации — по умолчанию PLAIN;
Защита соединения — по умолчанию выключена;
Логин и пароль от вашей почты.
Важно: запрашивать настройки у системного администратора нужно для SMTP.
При выборе чекбокса в пункте «Разрешить привязку к сценариям», почтовый сервер будет доступен в разделе «Сценарии». При работе по сценарию, к которому привязан почтовый сервер, менеджеры автоматически будут отправлять письма с данного адреса.