Настройка почты

Во время звонка вы можете из карточки отправлять письма клиентам. Чтобы письмо отправлялось с вашего e-mail адреса, необходимо его настроить. В личном кабинете (открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) выберите раздел «Почта».

Вы можете создать личную подпись. Эта подпись будет автоматически вставляться в конце каждого отправленного письма.