Ошибка: письмо распознается спамом

Сообщение на (адрес почты) не было отправлено по причине: 550. Сообщение отклонено по причине спама... / Сообщение на (адрес почты) не было отправлено по причине: 554 5.7.1. Сообщение отклонено с подозрением на спам.

Если вы отправляете письма из сервиса и они распознаются спамом, то это означает, что почтовые сервера не принимают письма с вашего почтового сервера по возможным причинам:

- Ранее с вашего сервера проводилась рассылка и несколько человек, получивших письмо, пометили его спамом (пожаловались на спам). Таким образом почтовые сервера стали распознавать письма, отправленные с вашего адреса, спамом, что привело к блокировке отправки.

- Ранее несколько человек, получивших письмо с вашего адреса, пометили его спамом (пожаловались на спам). Таким образом почтовые сервера стали распознавать письма, отправленные с вашего адреса, спамом, что привело к блокировке отправки.

- Клиент, которому вы отправляете письмо, заблокировал письма с вашей почты, пометив спамом.

- В теме и названии письма вы используете шаблонные фразы, ссылки, html-содержимое, картинки, которые почтовые сервера определяют спамом. В таком случае вам нужно менять тему и содержание письма до тех пор, пока письма не будут пропускаться почтовыми серверами.

Рекомендации для устранения ошибки

Если письма не отправляются на любые адреса, то нужно поменять тему и содержание письма. Если это не поможет, вы можете написать напрямую в поддержку вашего почтового сервера. Попросить дать рекомендации, которые должны помочь в вашем случае.

Если письма не отправляются на определенный почтовый адрес, нужно узнать почтовый сервер (например, если письмо не отправляется на почту example@mail.ru, то сервер будет MAIL.RU), написать в поддержку mail.ru, попросить удалить ваш почтовый адрес из заблокированных адресов.

Можно попробовать отправить письмо напрямую с вашей почты. Если письмо отправится, это будет означать, что письма блокируются при отправке со сторонних почтовых клиентов (коим является Скорозвон), тогда вы можете попробовать настроить двухуровневую аутентификацию, создать отдельный пароль для Скорозвона. Подробнее об этом можно посмотреть в разделе Возможные ошибки подключения Gmail.com, Yandex.ru и Mail.ru.

Чтобы вам было легче устранить ошибку, почтовые серверы сами подставляют ссылку с рекомендациями в сообщение об ошибке. В Скорозвоне вы можете найти ее, нажав на «Подробности» в уведомлении.

Далее ссылку нужно скопировать, вставить в адресную строку браузера, ознакомиться с предоставленной информацией, и выполнить рекомендации.

Если письмо блокируется сервером mail.ru, пройдя по ссылке, вам нужно будет заполнить открывшуюся форму, нажать на «Отправить» внизу страницы. Ниже показан пример формы.

Обратите внимание, что у каждого почтового сервера могут быть свои способы борьбы со спамом, поэтому, чтобы узнать конкретную причину блокировки, вам нужно обратиться в поддержку сервера, который не принимает письма с вашей почты, либо в поддержку вашего почтового сервера.