Автоматическая подстановка информации о клиенте

Экономит время при работе по скрипту, отправке писем клиенту или при отправке информации о клиенте на заданный e-mail.

Где и как используется

В тексте сценария. Вместо пробелов в скрипте, в которые менеджер во время разговора подставляет нужные значения из карточки клиента.

При создании сценария используйте ключи значений. Во время разговора ключи автоматически заменяются на данные клиента, с которым разговаривает сотрудник.

В шаблоне письма

- для коммерческого предложения. Например, чтобы не тратить время на обращение по имени в коммерческом предложении. В шаблоне письма используйте ключ %ФИО%. При отправке письма, этот ключ автоматически заменится на ФИО клиента, которому отправляется письмо.

- для отправки информации о клиенте на почту. Подходит, если отправляете информацию о клиентах на почту заказчику или для связки с crm-системой.

В названиях сделок в Битрикс24 и amoCRM. В настройках интеграции в названии задачи или сделки укажите "Лид от %ОТВЕТСТВЕННЫЙ%". В этом случае в crm видно, кто из сотрудников в Скорозвоне привел лида и, кому после совершения сделки выплачивать вознаграждение.

Список ключей

Ключи соответствующие полям в карточке

Передаются значения из одноименных полей для контакта, с которым разговаривали или отправили письмо. Если значение в карточке пустое или у контакта нет этого поля, значение не выводится.

Значения полей телефоны, e-mail или теги передаются через точку с запятой и пробел.

%ФАМИЛИЯ% значение первого слова из поля ФИО контакта.

Пример: Кузнецов Сергей Викторович

%ФАМИЛИЯ% = Кузнецов %ИМЯ% значение второго слова из поля ФИО контакта.

Пример: Кузнецов Сергей Викторович

%ИМЯ% = Сергей %ОТЧЕСТВО% значение третьего слова из поля ФИО контакта.

Пример: Кузнецов Сергей Викторович

%ОТЧЕСТВО% = Викторович %ИМЯ_ОТЧЕСТВО% значение второго и третьего слов из поля ФИО контакта.

Пример: Кузнецов Сергей Викторович

%ИМЯ_ОТЧЕСТВО% = Сергей Викторович %ТЕЛЕФОНЫ% все номера телефонов контакта или организации, перечисленные через точку с запятой %EMAIL% все e-mail контакта или организации, перечисленные через точку с запятой %ГОРОД% %АДРЕС% %РЕГИОН% %СФЕРА_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ% %ДОЛЖНОСТЬ% %САЙТ% %ИНН% %КПП% %ТЕГИ% все теги контакта или организации, перечисленные через точку с запятой %ОПИСАНИЕ% %ОТВЕТСТВЕННЫЙ% значение поля ответственный за контакт. Не передает значение ответственного за звонок

Универсальные ключи