+7 495 4885 974
Войти

Добавление коммерческого предложения

К письму Вы можете добавить файлы (до 10 шт.). Нажмите «Прикрепить файлы», выберите необходимый файл и нажмите кнопку «Открыть». Нажмите копку «Сохранить».

Добавление коммерческого предложения

Если вам нужно создать несколько шаблонов писем, то нажмите на «Добавить стандартное письмо».

Добавление коммерческого предложения - фото 2