Добавление коммерческого предложения

К письму Вы можете добавить файлы (до 10 шт.). Нажмите «Прикрепить файлы», выберите необходимый файл и нажмите кнопку «Открыть». Нажмите копку «Сохранить».

Если вам нужно создать несколько шаблонов писем, то нажмите на «Добавить стандартное письмо».