Добавление шаблона письма в HTML

1. Для добавления письма в HTML-формате зайдите в раздел Сценарии (ФИО => Настройки => Сценарии), поставьте галку «Разрешить отправку стандартного письма», напишите тему письма.

2. Откройте письмо в формате HTML, кликните на любую область правой кнопкой мыши и выберите «Просмотр кода страницы».

3. Скопируйте весь открывшийся код.

4. Вставьте код в «Источник» редактора в настройках Сценария.

5. Кликните ещё раз на Источник, чтобы увидеть шаблон письма.

Важно! CSS нельзя использовать для писем. Для каждого элемента стиль должен быть указан в style-атрибутах.