Добавление шаблона письма в сценарий

Шаблон письма привязывается к сценарию, поэтому для начала Вам необходимо создать сценарий. К сценарию Вы можете прикрепить стандартное письмо. Для этого поставьте галочку напротив «Разрешить отправку стандартного письма». В появившихся полях заполните поле «Заголовок письма» и «Текст письма».