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- Отчет «Результаты анкетирования»
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Создание анкеты для опроса
К сценарию есть возможность создать анкету или опросник. Для этого необходимо войти в раздел Кабинет (открывается при нажатии на Имя пользователя) - Настройки - Анкеты, нажмите «Добавить анкету». Раздел Анкеты доступен только администратору.
После этого необходимо создать вопросы и выбрать к какому сценарию будет относится эта анкета. Варианты ответов могут быть разными: один из списка, несколько из списка, текст и т.д. Также каждый вопрос можно сделать обязательным для ответа, поставив соответствующий чекбокс. Одна анкета может быть доступна для нескольких сценариев.
Созданные анкеты можно в любое время редактировать и удалять. После создания текст анкеты открывается в карточке звонка на вкладке «Анкета».
1. Если интервьюируемый отказался отвечать на вопросы, можно отметить «Отказ».
2. Если для заполнения анкеты необходимо перезвонить, можно «Отложить» анкету.
3. Чтобы сохранить результат, нажмите «Завершить».
Независимо от заполнения анкеты должен быть выбран «Результат окончания разговора». Также вы можете оставить комментарий, отправить письмо и создать напоминание.
Результаты опроса можно выгрузить в отчете "Результаты анкетирования".