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Вставка картинки в текст письма

Если вы хотите вставить картинку в текст письма, необходимо:

1. В редакторе письма нажать на иконку «Изображение». В появившемся окне на вкладке «Загрузить» нажать кнопку «Выберите файл».

Вставка картинки в текст письма

2. Выбрать нужный файл, нажать «Открыть».
3. Нажать «Загрузить на сервер».

Вставка картинки в текст письма - фото 2

4. Нажать «ок»

Вставка картинки в текст письма - фото 3

Вы также можете вставлять ссылки на изображения, загруженные на сторонние сервисы.

Вставка картинки в текст письма - фото 4