Вставка картинки в текст письма

Если вы хотите вставить картинку в текст письма, необходимо:

1. В редакторе письма нажать на иконку «Изображение». В появившемся окне на вкладке «Загрузить» нажать кнопку «Выберите файл».

2. Выбрать нужный файл, нажать «Открыть».

3. Нажать «Загрузить на сервер».

4. Нажать «ок»

Вы также можете вставлять ссылки на изображения, загруженные на сторонние сервисы.