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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Добавление и удаление тега
Тег — это метка контакта. Назначайте теги контактам, чтобы быстро находить нужную базу или контакт.
Работа с тегами в карточке контакта
Добавить тег. В левой части карточки контакта в поле "теги" введите название тега, который хотите добавить, выберите тег из списка или нажмите enter, чтобы создать новый.
Удалить тег. Нажмите на крестик.
Добавление тега группе контактов
В разделе «Контакты» отметьте галочкой контакты, которым хотите добавить тег. Нажмите значок тега в верхнем меню раздела. Выберите название тега или создайте новый. Нажмите «Назначить выбранные теги».
Удаление тега у группы контактов
Чтобы удалить теги, нажмите на значок тега в верхнем меню раздела. Выберите тег и нажмите на крестик справа от названия. Тег удаляется только у контактов пользователя, который его удаляет. У других пользователей тег остается доступным.