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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
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Отчеты
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- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Черный список
Добавление номера в Черный список возможно для входящих и исходящих звонков.
Если добавить номер в черный список, то с этого номера не будет возможности дозвониться на любой номер, который подключен для входящих звонков в аккаунте.Также на номер невозможно будет совершить исходящий звонок - звонок будет сразу сбрасываться.
Блокировать номера могут только администраторы аккаунта. Менеджер предварительно может ставить тег («В черный список», «Заблокировать» или «Спам») в карточки, которые он хотел бы заблокировать, чтобы администратор мог оперативно их найти. Либо администратор сам может поставить тег, чтобы в будущем можно было отсортировать заблокированные контакты.
Чтобы добавить номер в Черный список, зайдите в раздел «Контакты», выберите необходимые карточки клиентов, потом нажмите на кнопку «Добавить в чёрный список». Если в карточке клиента будет прописано несколько номеров, то блокировка будет действовать для всех номеров.
Если администратору нужно по номеру найти карточку для блокировки, можно использовать «Поиск по всем значениям».
Входящие звонки с номера из черного списка:
- отбиваются при поступлении на все подключенные номера входящих, чтобы не занимать линию;
- не распределяются на сотрудников;
- не отображаются в вызовах, чтобы сотрудники не перезванивали.
Также по таким звонкам не приходят уведомления на e-mail.
Удалить номер из Черного списка можно только через поддержку сервиса Скорозвон, написав сообщение через вкладку «Помощь».