Черный список

Добавление номера в Черный список возможно для входящих и исходящих звонков.

Если добавить номер в черный список, то с этого номера не будет возможности дозвониться на любой номер, который подключен для входящих звонков в аккаунте.Также на номер невозможно будет совершить исходящий звонок - звонок будет сразу сбрасываться.

Блокировать номера могут только администраторы аккаунта. Менеджер предварительно может ставить тег («В черный список», «Заблокировать» или «Спам») в карточки, которые он хотел бы заблокировать, чтобы администратор мог оперативно их найти. Либо администратор сам может поставить тег, чтобы в будущем можно было отсортировать заблокированные контакты.

Чтобы добавить номер в Черный список, зайдите в раздел «Контакты», выберите необходимые карточки клиентов, потом нажмите на кнопку «Добавить в чёрный список». Если в карточке клиента будет прописано несколько номеров, то блокировка будет действовать для всех номеров.

Если администратору нужно по номеру найти карточку для блокировки, можно использовать «Поиск по всем значениям».

Входящие звонки с номера из черного списка:

- отбиваются при поступлении на все подключенные номера входящих, чтобы не занимать линию;

- не распределяются на сотрудников;

- не отображаются в вызовах, чтобы сотрудники не перезванивали.

Также по таким звонкам не приходят уведомления на e-mail.

Удалить номер из Черного списка можно только через поддержку сервиса Скорозвон, написав сообщение через вкладку «Помощь».