Отправка писем

Чтобы отправлять письма из сервиса, предварительно нужно настроить соединение с вашим почтовым сервером. Информацию по настройке сервера можно посмотреть по разделу «Настройка почты».

Для отправки письма нужно кликнуть на e-mail в карточке клиента.

После клика на e-mail откроется карточка отправки письма, где можно отредактировать текст письма.

Отправка писем осуществляется только отдельно по каждому клиенту. Функционала рассылки писем в сервисе нет.