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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Поиск по базе контактов
В сервисе доступно поле «Позвонить или найти», которое позволяет найти необходимый контакт по любому полю из карточки или позвонить, прописав номер телефона.
Для поиска контакта по одному из полей карточки Вам нужно ввести в «Позвонить или найти» содержание одного из полей. Сервис предложит все подходящие варианты.
Для звонка нужно ввести номер в международном формате.
Если в сервисе ранее был заведен контакт, то Вам откроется список контактов, которые содержат искомый номер.
Если в сервисе не был ранее заведен контакт с искомым номером, то Вам будет предложено позвонить или создать клиента.
Введя номер телефона, Вы можете нажать на клавишу «Enter», при этом сервис автоматически создаст новую карточку организации и инициирует набор по номеру. В процессе обработки клиента Вы сможете отредактировать создавшуюся карточку.