Скрытие телефонных номеров

В сервисе доступен функционал скрытия телефонных номеров контактов. При его настройке менеджеры вместо номера телефона будут видеть кнопку «Позвонить» по всем клиентам в системе.

Настройка производится в разделе ФИО - Команда, кликом на карандаш редактирования. В Дополнительных настройках поставьте галку «Скрывать телефонные номера контактов».

Важно! Настройка доступна только для сотрудников с ролью «Менеджер».