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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Звонок из карточки
В закладке «Прозвон» вы видите список всех компаний и можете выбрать в карточке любой контакт для звонка. Из карточки контакта Вы можете совершить звонок, нажав на кнопку «Позвонить». Из этой же карточки можно отправлять письмо. Нажмите на e-mail адрес и откроется тело письма, которое Вы можете отредактировать и отправить.
Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты. Для сохранения внесенных данных в карточку контакта по окончанию звонка нажмите на «Сохранить результаты», после чего сервис автоматически откроет следующий контакт по списку. Чтобы сохранить результаты взаимодействия с клиентом без перехода на следующую карточку и без закрытия настоящей, выберите режим «Сохранить и остаться». Такой вариант подойдет для случая, когда вы совершили звонок в организацию и получили контакт ЛПР, которому планируете позвонить в рамках этой же карточки.
Во время звонка Вы можете переходить по вкладкам, а также смотреть другие контакты.