Быстро прозвонит базу контактов,
найдет заинтересованных клиентов
и передаст их менеджерам
Автоинформатор
в сервисе «Скорозвон»
Скоробот автоматически прозвонит базу контактов со скоростью 5 звонков в секунду. Например, 5000 контактов он прозвонит за один день или еще быстрее. Вы можете сами управлять его скоростью.
Дешевле, чем колл-центры
Стоимость звонка роботом — 80 копеек. В среднем стоимость теплого клиента составит 4 рубля. Это в 25 раз дешевле, чем при холодном обзвоне менеджерами.
Передача клиентов менеджеру
Менеджер сразу видит результаты обзвона роботом, выбирает теплые контакты и созванивается с ними. Вы быстро свяжетесь с заинтересованным клиентом и увеличите продажи.
Быстрый обзвон контактов
Скоробот поможет
Проинформировать клиентов
Скоробот расскажет вашим клиентам об акциях, скидках или изменении в работе компании. Удобный способ, чтобы быстро оповестить всех клиентов.
Пригласить на мероприятие
Скоробот пригласит на конференцию, концерт или вебинар, автоматически обработает недозвоны и подготовит отчет с подтвержденными участниками. Больше не нужно загружать менеджеров рутиной.
Сообщить о статусе заказа
Скоробот оповестит ваших клиентов о статусе заказа, задолженности или напомнит о встрече. Узнает сможет ли клиент забрать заказ по указанному адресу или оплатить задолженность в ближайшее время.
Найти заинтересованных клиентов
Скоробот прозвонит базу контактов и узнает интерес к вашему товару или услуге. Менеджер сразу увидит результаты в Скорозвоне и созвонится с теплыми контактами.
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Скоробот поможет
Проинформировать клиентов
Скоробот расскажет вашим клиентам об акциях, скидках или изменении в работе компании. Удобный способ, чтобы быстро оповестить всех клиентов.
Пригласить
на мероприятие
Скоробот пригласит на конференцию, концерт или вебинар, автоматически обработает недозвоны и подготовит отчет с подтвержденными участниками. Больше не нужно загружать менеджеров рутиной.
Сообщить о статусе заказа
Скоробот оповестит ваших клиентов о статусе заказа, задолженности или напомнит о встрече. Узнает сможет ли клиент забрать заказ по указанному адресу или оплатить задолженность в ближайшее время.
Найти
заинтересованных клиентов
Скоробот прозвонит базу контактов и узнает интерес к вашему товару или услуге. Менеджер сразу увидит результаты в Скорозвоне и созвонится с теплыми контактами.
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Мы позаботились о вашем удобстве
Автоинформатор и ВАТС
в одной системе
Автоматически перемещает сделки в amoCRM
Учитывает часовой пояс клиентов
Скоробот и менеджеры работают в одной системе — Скорозвон. Робот прозванивает базы контактов и передает менеджерам теплых клиентов. Менеджеры быстро звонят заинтересованным контактам и делают продажи. Руководитель в одной системе видит все этапы воронки: от прозвона роботом до продажи.
Скоробот по номеру телефона определяет часовой пояс клиента и звонит только в установленный диапазон, например, с 9 до 19. Вы можете добавлять в единый список прозвона клиентов от Владивостока до Москвы.
Робот автоматически звонит клиентам и перемещает сделки в вашей amoCRM в зависимости от ответа клиента. Вам не придется перезаливать базы контактов из одной системы в другую и удалять дубли.
Прозрачная тарификация
Голосовые сообщения до 30 секунд
0,8 рублей за контакт
Голосовые сообщения более 30 секунд
1 рубль за контакт
Абонентская плата
0 рублей
Скрытые платежи
0 рублей
Начните прямо сейчас
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