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Автоинформатор и ВАТС

в одной системе

Автоматически перемещает сделки в amoCRM



Учитывает часовой пояс клиентов

Скоробот и менеджеры работают в одной системе — Скорозвон. Робот прозванивает базы контактов и передает менеджерам теплых клиентов. Менеджеры быстро звонят заинтересованным контактам и делают продажи. Руководитель в одной системе видит все этапы воронки: от прозвона роботом до продажи.





Скоробот по номеру телефона определяет часовой пояс клиента и звонит только в установленный диапазон, например, с 9 до 19. Вы можете добавлять в единый список прозвона клиентов от Владивостока до Москвы.



