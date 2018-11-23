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Холодные звонки ЛПР

Лицо принимающее решение, или ЛПР — главная цель менеджера по продажам, именно ЛПР должен быть адресован холодный звонок. При этом возникает задача быстро и вежливо обойти секретаря, чтобы не тратить впустую время разговора, и выйти на директора компании, или его заместителя. Именно они будут принимать решение о сотрудничестве с вами, покупке товаров и услуг, которые вы предлагаете.

Как выйти на ЛПР при холодном звонке

Существует несколько распространенных приемов при разговоре с секретарем, которые помогут добиться личной беседы непосредственно с клиентом. Используйте один или несколько из них.

Выберите правильное время. 

По статистике в пятницу во второй половине дня звонков меньше, поэтому вашему обращению уделят больше внимания.

Используйте специальные термины для описания своего предложения. 

Секретарь может не разобраться, побоятся признаться в этом и автоматически перевести звонок на руководителя.

Озвучьте крупный заказ. 

Не просите перевести звонок, а спросите, с кем вы можете поговорить по поводу поставки столько-то единиц продукции.

Наймите себе секретаря. 

Так предварительные беседы будут проходить между работниками, которые находятся на равных ступенях карьерной лестницы. Также, можно самому представиться своим секретарем, такой прием в свое время использовали многие успешные менеджеры, чтобы эффективно перевести холодный звонок на ЛПР.

Несколько нестандартных способов выйти на ЛПР

  • Звонок в нерабочее время — может сработать, если рабочий день секретаря уже закончился, а его руководитель еще в офисе.
  • Имитация знакомства с директором — например, предварительная встреча и знакомство могли произойти на выставке, презентации, другом мероприятии.
  • Звонок журналиста — представившись репортером вы добьетесь разговора с руководством, но этот ход может вызвать недоверие и раздражение на следующем этапе. 
  • Иностранный акцент — автоматически вызовет заинтересованность и доброжелательность собеседника.

Дополнительные рекомендации

  • Первым узнайте имя секретаря, так он перестанет быть безликим сотрудником и вы перейдете на другой уровень общения.
  • Говорите четко, с улыбкой в голосе, используйте скрипт, но не бойтесь импровизировать. Помните, скрипт разговора — это опорный план, а не стихотворение, которое нужно рассказывать наизусть.
  • Ограничьте время предложения несколькими днями.
  • Используйте в разговоре слова подарки, скидки, пробники.

Построенные по этим принципам холодные звонки гарантируют выход на ЛПР, а следовательно увеличат количество потенциальных заказов.



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