Лицо принимающее решение, или ЛПР — главная цель менеджера по продажам, именно ЛПР должен быть адресован холодный звонок. При этом возникает задача быстро и вежливо обойти секретаря, чтобы не тратить впустую время разговора, и выйти на директора компании, или его заместителя. Именно они будут принимать решение о сотрудничестве с вами, покупке товаров и услуг, которые вы предлагаете.
Как выйти на ЛПР при холодном звонке
Выберите правильное время.
Используйте специальные термины для описания своего предложения.
Озвучьте крупный заказ.
Наймите себе секретаря.
Несколько нестандартных способов выйти на ЛПР
- Звонок в нерабочее время — может сработать, если рабочий день секретаря уже закончился, а его руководитель еще в офисе.
- Имитация знакомства с директором — например, предварительная встреча и знакомство могли произойти на выставке, презентации, другом мероприятии.
- Звонок журналиста — представившись репортером вы добьетесь разговора с руководством, но этот ход может вызвать недоверие и раздражение на следующем этапе.
- Иностранный акцент — автоматически вызовет заинтересованность и доброжелательность собеседника.
Дополнительные рекомендации
- Первым узнайте имя секретаря, так он перестанет быть безликим сотрудником и вы перейдете на другой уровень общения.
- Говорите четко, с улыбкой в голосе, используйте скрипт, но не бойтесь импровизировать. Помните, скрипт разговора — это опорный план, а не стихотворение, которое нужно рассказывать наизусть.
- Ограничьте время предложения несколькими днями.
- Используйте в разговоре слова подарки, скидки, пробники.
Построенные по этим принципам холодные звонки гарантируют выход на ЛПР, а следовательно увеличат количество потенциальных заказов.