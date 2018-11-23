Лицо принимающее решение, или ЛПР — главная цель менеджера по продажам, именно ЛПР должен быть адресован холодный звонок. При этом возникает задача быстро и вежливо обойти секретаря, чтобы не тратить впустую время разговора, и выйти на директора компании, или его заместителя. Именно они будут принимать решение о сотрудничестве с вами, покупке товаров и услуг, которые вы предлагаете.



Как выйти на ЛПР при холодном звонке



Существует несколько распространенных приемов при разговоре с секретарем, которые помогут добиться личной беседы непосредственно с клиентом. Используйте один или несколько из них.



Выберите правильное время.

По статистике в пятницу во второй половине дня звонков меньше, поэтому вашему обращению уделят больше внимания.



Используйте специальные термины для описания своего предложения.

Секретарь может не разобраться, побоятся признаться в этом и автоматически перевести звонок на руководителя.



Озвучьте крупный заказ.

Не просите перевести звонок, а спросите, с кем вы можете поговорить по поводу поставки столько-то единиц продукции.



Наймите себе секретаря.

Так предварительные беседы будут проходить между работниками, которые находятся на равных ступенях карьерной лестницы. Также, можно самому представиться своим секретарем, такой прием в свое время использовали многие успешные менеджеры, чтобы эффективно перевести холодный звонок на ЛПР.





Несколько нестандартных способов выйти на ЛПР

Звонок в нерабочее время — может сработать, если рабочий день секретаря уже закончился, а его руководитель еще в офисе.



Имитация знакомства с директором — например, предварительная встреча и знакомство могли произойти на выставке, презентации, другом мероприятии.



Звонок журналиста — представившись репортером вы добьетесь разговора с руководством, но этот ход может вызвать недоверие и раздражение на следующем этапе.



Иностранный акцент — автоматически вызовет заинтересованность и доброжелательность собеседника.



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