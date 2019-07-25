Искусство холодных звонков — это правильное сочетание наработанных приемов продаж, а также личного опыта и импровизации менеджера. О том как стать искусным продажником расскажем в нашей статье.



Какими качествами должен обладать менеджер холодных звонков



Знание техники холодных продаж;

умение вести деловые переговоры;

грамотная речь;

стрессоустойчивость;

целеустремленность.

Как правильно вести диалог с «холодным» клиентом



Приветствие — официальное и уважительное. Чтобы сразу установить контакт, лучше назвать собеседника по имени. Поиск точек соприкосновения (если есть возможность), например: “Вы интересовались банковскими беспроцентными займами?” Озвучивание цели разговора, например: “За 2 минуты я расскажу про наше выгодное предложение”. Краткая презентация товара, рассказ о пользе, которую он принесет клиенту. Предложение оформить заказ, отработка возражений, подтверждение заявки.

Как стать действительно хорошим продажником



Большим плюсом для менеджера будут знания в области психологии продаж. С их помощью можно вести разговор с клиентом по заранее продуманному плану, влиять на реакцию и ответы собеседника, сформировать позитивное впечатление о предложении.Разговор с потенциальным клиентом должен идти по заранее продуманному сценарию — скрипту. Такая техника экономит рабочее время, помогает оптимизировать рабочий процесс и повышает эффективность работы. В качестве примера можно использовать следующий план:

Постройте диалог с клиентом. Задавайте вопросы о том, интересует ли предложение, пользовался ли он подобным товаром, что ожидает получить. Так вы проявите интерес и заботу о собеседнике, а ответы на вопросы помогут при отработке возражений.



Будьте нацелены на результат. Говорите уверенно и следуйте заранее подготовленному плану. Помните, что от количества оформленных заявок зависит ваш доход и благосостояние.



Будьте готовы много звонить. Знайте, что только 25-40% звонков приводят к разговору, и только 5-15% разговоров заканчиваются оформлением покупки. Поэтому, чтобы достичь желаемых результатов, нужно сделать множество звонков. В этом помогают специальные программы, которые установлены в колл-центрах.



Импровизируйте. Скрипт — это только приблизительный план беседы с потенциальным заказчиком. К каждому человеку нужно искать индивидуальный подход. В этом помогут наводящие вопросы.

Освоив искусство холодных звонков вы сможете сами регулировать и увеличивать свой доход, а также стать востребованным специалистом в данной сфере.









