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Искусство холодных звонков

Искусство холодных звонков — это правильное сочетание наработанных приемов продаж, а также личного опыта и импровизации менеджера. О том как стать искусным продажником расскажем в нашей статье.

Какими качествами должен обладать менеджер холодных звонков

  • Знание техники холодных продаж;
  • умение вести деловые переговоры;
  • грамотная речь;
  • стрессоустойчивость;
  • целеустремленность.

Большим плюсом для менеджера будут знания в области психологии продаж. С их помощью можно вести разговор с клиентом по заранее продуманному плану, влиять на реакцию и ответы собеседника, сформировать позитивное впечатление о предложении.

Как правильно вести диалог с «холодным» клиентом

Разговор с потенциальным клиентом должен идти по заранее продуманному сценарию — скрипту. Такая техника экономит рабочее время, помогает оптимизировать рабочий процесс и повышает эффективность работы. В качестве примера можно использовать следующий план:
  1. Приветствие — официальное и уважительное. Чтобы сразу установить контакт, лучше назвать собеседника по имени.
  2. Поиск точек соприкосновения (если есть возможность), например: “Вы интересовались банковскими беспроцентными займами?”
  3. Озвучивание цели разговора, например: “За 2 минуты я расскажу про наше выгодное предложение”.
  4. Краткая презентация товара, рассказ о пользе, которую он принесет клиенту.
  5. Предложение оформить заказ, отработка возражений, подтверждение заявки.

Как стать действительно хорошим продажником

Постройте диалог с клиентом. Задавайте вопросы о том, интересует ли предложение, пользовался ли он подобным товаром, что ожидает получить. Так вы проявите интерес и заботу о собеседнике, а ответы на вопросы помогут при отработке возражений.

Будьте нацелены на результат. Говорите уверенно и следуйте заранее подготовленному плану. Помните, что от количества оформленных заявок зависит ваш доход и благосостояние.

Будьте готовы много звонить. Знайте, что только 25-40% звонков приводят к разговору, и только 5-15% разговоров заканчиваются оформлением покупки. Поэтому, чтобы достичь желаемых результатов, нужно сделать множество звонков. В этом помогают специальные программы, которые установлены в колл-центрах.

Импровизируйте. Скрипт — это только приблизительный план беседы с потенциальным заказчиком. К каждому человеку нужно искать индивидуальный подход. В этом помогут наводящие вопросы.

Освоив искусство холодных звонков вы сможете сами регулировать и увеличивать свой доход, а также стать востребованным специалистом в данной сфере.



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