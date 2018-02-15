Как выбрать менеджера по продажам — это основная задача, которая стоит перед руководителем отдела и hr-специалистом. Нужно понимать, что от личных качеств и опыта потенциального сотрудника, правильно проведенного собеседования зависит эффективность персонала, а значит и успех в бизнесе. Мы расскажем о некоторых этапах, секретах и принципах отбора кандидатов на должность продавца.

Как подобрать и нанять хорошего менеджера по продажам? Используйте широкую воронку. Ваша задача — получить как можно больше откликов на вакансию. Три сотни откликов превратятся с 30 неплохих резюме, 10 стоящих соискателей и 3 специалиста, два примут ваше предложение, а на долгосрочную основу останется один. Воронка работает абсолютно так же, как и в сбыте. Наполняйте её и следите за конверсией, вот и весь секрет. Использовать тестовые рабочие дни — это еще один ответ на вопрос «как правильно подобрать лучшего менеджера по продажам». Если у вас 2 хороших соискателя на 1 место, пригласите на работу обоих, это отличный прием. Или проверьте их на удаленных сделках. Через несколько дней вы поймете, кто из них вам больше подходит (или один из них сам решит не продолжать работу). Смотрите на цифры, но и про субъективные впечатления не забывайте: вам с этим человеком работать. Критерии оценки менеджера по продажам могут быть разные, но мы смотрим на эффективность лидогенерации и количество звонков. Не забудьте честно рассчитаться и выразить благодарность не подошедшему кандидату. А если оба сотрудника покажут себя хорошо, то можем вас только поздравить, мы бы взяли сразу двоих, они лишними не будут. Выбор и отбор менеджера по продажам, который подойдет именно вам. Если вы строите эффективный отдел, где есть разделение на функции, не забывайте, что вы ищите сотрудника на конкретную роль. И если дружелюбный и толковый человек кажется вам недостаточно активным и смелым для холодных звонков, задумайтесь, не нужен ли вам аккаунт-специалист. Не ищите идеальных людей, их не существует. Первый принцип — отсутствие поиска ненужных качеств в людях. Как быстро найти менеджера по продажам в короткие сроки? Ищите везде! Используйте все каналы: работные сайты, доски объявлений, специальные чаты и группы в соцсетях. Посадите помощника раскидывать текст вакансии (хорошо написанный, конечно же!). Большой охват — это много откликов, а про воронку мы уже написали в первом пункте. Не затягивайте с обработкой, читайте резюме в день поступления. Если вам часто бывает необходима «свежая кровь», например, у вас огромный коллектив, или постоянная текучка, то держите соискателей «про запас» и всегда имейте базу потенциальных специалистов. Или создайте технологию подбора менеджера по продажам — это шаблон, по которому любой ваш работник сможет запустить всю цепочку действий по поиску, можно заказать такую услугу и у кадровых агентств. Не затягивайте со стартом. Быстро начнете работать — быстро поймете, надо ли повторно запускать поиск. Провели собеседование, согласовали кандидатуру и зовите её на выход на место. Заранее уточните у кадровых специалистов, как оформить менеджера по продажам, чтобы не было проблем в том случае, если вы не сработаетесь.

Мы поделились с вами нашими принципами отбора людей в отдел сбыта. Надеемся, что они помогут вам закрыть важную для вас проблему. В любом случае, дорогу осилит идущий. Успехов вам!