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Нематериальная мотивация менеджеров по продажам

Помимо денежных бонусов и премий широко применяется нематериальная мотивация менеджеров по продажам. О способах вызвать личную заинтересованность сотрудника без прямых, регулярных отчислений в зарплату расскажем в нашей статье.

По каким принципам действует система нематериальных поощрений

На каждого человека действуют разные нематериальные стимулы, это могут быть:

  • уважение начальника;
  • хорошие отношения с коллегами;
  • комфортные условия работы;
  • репутация и престижность работодателя;
  • чувства самореализации, соперничества, превосходства.

При разработке системы нематериальных поощрений важно использовать их все, чтобы найти подход ко всем сотрудникам.

5 эффективных способов нематериальной мотивации

1. Визуализация достижений. Можно периодически составлять карты развития сотрудника, чтобы наглядно показать личностный рост, или внедрить поощрительные отметки. Например, в одной компании каждую неделю по результатам работы сотрудникам присваивали значки-отметки: «амеба», «лягушка», «золотая рыбка», «акула». Срабатывало подсознательное сравнение себя с персонажем рейтинга и никто не хотел долго оставаться «амебой» или «лягушкой».
2. Пример и оценка руководителя. Большинству важно знать, что их труд и старания замечают и ценят. Поэтому руководителям стоит периодически отмечать на общих собраниях достижения своих подчиненных. О проблемах и недочетах лучше общаться один на один, не афишируя их при посторонних.
3. Доброжелательная атмосфера в коллективе. Лучшая система бонусов может не принести результатов, если между сотрудниками и начальством регулярно возникаю конфликты. Напротив, работники не хотят покидать дружный коллектив даже если в другом месте предлагают выше оплату.
4. Уменьшение продолжительности рабочего времени. Эффективно действует прием, когда, быстро достигнув всех целей, работник может остаток рабочего времени потратить на себя — получить выходной или уйти пораньше. Одновременно стоит дать возможность больше заработать, например, потратить свободное время на поиск новых клиентов.
5. Возможность профессионального и личностного роста. Один из самых действенных вариантов нематериальной мотивации — возможность бесплатно повышать уровень квалификации, проходить тренинги и дополнительное обучение. Такие мероприятия может проводить непосредственно руководитель, используя информацию из личного опыта, поэтому дополнительные вложения не требуются.

Интересно! В ряде компаний две системы поощрений связаны: получая несколько месяцев подряд нематериальные награды можно заслужить материальное поощрение: деньги или ценный подарок.

Важно помнить, что нематериальная мотивация менеджеров по продажам также важна, как и материальная. Поэтому руководителю стоит уделить должное внимание собственному развитию, чтобы являться примером для сотрудников отдела и внедрять приемы тимбилдинга для сплочения коллектива.



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