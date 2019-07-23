Помимо денежных бонусов и премий широко применяется нематериальная мотивация менеджеров по продажам. О способах вызвать личную заинтересованность сотрудника без прямых, регулярных отчислений в зарплату расскажем в нашей статье.



По каким принципам действует система нематериальных поощрений



На каждого человека действуют разные нематериальные стимулы, это могут быть:



уважение начальника;

хорошие отношения с коллегами;

комфортные условия работы;

репутация и престижность работодателя;

чувства самореализации, соперничества, превосходства.

5 эффективных способов нематериальной мотивации



При разработке системы нематериальных поощрений важно использовать их все, чтобы найти подход ко всем сотрудникам.

1. Визуализация достижений. Можно периодически составлять карты развития сотрудника, чтобы наглядно показать личностный рост, или внедрить поощрительные отметки. Например, в одной компании каждую неделю по результатам работы сотрудникам присваивали значки-отметки: «амеба», «лягушка», «золотая рыбка», «акула». Срабатывало подсознательное сравнение себя с персонажем рейтинга и никто не хотел долго оставаться «амебой» или «лягушкой».

2. Пример и оценка руководителя. Большинству важно знать, что их труд и старания замечают и ценят. Поэтому руководителям стоит периодически отмечать на общих собраниях достижения своих подчиненных. О проблемах и недочетах лучше общаться один на один, не афишируя их при посторонних.

3. Доброжелательная атмосфера в коллективе. Лучшая система бонусов может не принести результатов, если между сотрудниками и начальством регулярно возникаю конфликты. Напротив, работники не хотят покидать дружный коллектив даже если в другом месте предлагают выше оплату.

4. Уменьшение продолжительности рабочего времени. Эффективно действует прием, когда, быстро достигнув всех целей, работник может остаток рабочего времени потратить на себя — получить выходной или уйти пораньше. Одновременно стоит дать возможность больше заработать, например, потратить свободное время на поиск новых клиентов.

5. Возможность профессионального и личностного роста. Один из самых действенных вариантов нематериальной мотивации — возможность бесплатно повышать уровень квалификации, проходить тренинги и дополнительное обучение. Такие мероприятия может проводить непосредственно руководитель, используя информацию из личного опыта, поэтому дополнительные вложения не требуются.



Интересно! В ряде компаний две системы поощрений связаны: получая несколько месяцев подряд нематериальные награды можно заслужить материальное поощрение: деньги или ценный подарок.



Важно помнить, что нематериальная мотивация менеджеров по продажам также важна, как и материальная. Поэтому руководителю стоит уделить должное внимание собственному развитию, чтобы являться примером для сотрудников отдела и внедрять приемы тимбилдинга для сплочения коллектива.









