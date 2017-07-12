8 800 333 97 02 Войти

Оборудование и гарнитура

Гарнитура для call-центра — это один из важных факторов для работы менеджера по холодным звонкам в любой компании.
Она должна:

  • быть удобной, и не мешать, иначе сотрудник не сможет долго работать и будет отвлекаться;
  • обеспечивать высокое качество звука и хорошее шумоподавление, иначе будут проблемы с разговором и менеджеры будут мешать друг другу; 
  • просто обязана иметь хороший микрофон, в противном случае клиенты начинают злиться, какая уж там продажа или соблюдение скрипта.

Гарнитуру для оператора call-центра не обязательно покупать профессиональную и дорогую. Вполне подойдет обычная гарнитура, желательно — с USB-входом, так качество связи намного выше, обеспечивается лучший контакт. Такие продаются где угодно и цена у них от 300 рублей до бесконечности. Аналоговые гарнитуры (с двумя джеками) подходят хуже. Их сложнее настроить, клиенты жалуются на шум и треск. Список рекомендуемых смотрите ниже.

В принципе, есть и другое оборудование для холодных звонков: специальное железо, техника и станции (для Скорозвона не нужно его покупать) или любой компьютер/ноутбук. Также необходим интернет, достаточно скорости в 5-10 мбит/с. А вот с Wi-Fi будьте осторожны, иногда он нестабилен, сигнала не хватает, возникают проблемы. Используйте кабель. Скорозвон работает во всех браузерах, но мы рекомендуем Google Chrome.

За годы работы мы изучили все варианты, и расскажем, какую гарнитуру выбрать для call-центра и холодных звонков. О них мы получили хорошие отзывы от наших клиентов.

  • Logitech PC Headset 960 USB 
  • Марка Plantronics, она считается профессиональной, например Plantronics Audio 628 
  • Sennheiser PC 8 USB

Из простых аналоговых вариантов лучшее решение:

  • Sven AP-010MV 
  • Sven AP-600

Не старайтесь сильно сэкономить и потратьте время на выбор — это не просто наушники или замена телефону, а рабочий инструмент для отдела продаж.

Важно! Если вы купили аналоговую гарнитуру, проверьте тип входа для штекеров в ноутбуке или компьютере — в современных моделях используется комбинированный аналоговый вход (один джек, а не два), тогда ищите вариант с одним входом.
Если у вас два входа — один для микрофона и один для наушников — вам нужно приобретать гарнитуру с двумя разъемами.

Выбрать гарнитуру для холодных звонков можно в любом магазине. Мы рекомендуем посмотреть цены на Яндекс.Маркете. Не забывайте про доставку и услуги гарантии.

Bебинары и события:

Бесплатный курс «Руководитель отдела холодных продаж»

Пройди онлайн-курс по холодным звонкам от сервиса Скорозвон и получи именной сертификат.

ПОСМОТРЕТЬ КУРС 

Вебинар «10 фишек Скорозвона, которые помогут оставаться в тренде»

13 февраля Александр Лищенко расскажет, какие новые функции появились в Скорозвоне и научит ими пользоваться.

  • Невидимые изменения
  • Новые фичи
  • Суфлирование в подарок

Регистрация

2020 02 06 14.17 1 (1)

Вам будет интересно:

Как найти менеджера по продажам

Что нужно для холодных звонков

Как написать скрипт для холодных звонков

Программа для холодных звонков «Скорозвон»

Менеджер будет звонить в 2,5 раза эффективнее. Вы получите удобные отчёты о работе

+
Мы отправим вам смс с кодом регистрации
Нажимая на кнопку «Попробовать бесплатно», вы даёте согласие на обработку персональных данных

Или попробуй профессиональный инструмент для холодных звонков

Зарегистрироваться в Скорозвоне