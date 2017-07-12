Гарнитура для call-центра — это один из важных факторов для работы менеджера по холодным звонкам в любой компании.
Она должна:
- быть удобной, и не мешать, иначе сотрудник не сможет долго работать и будет отвлекаться;
- обеспечивать высокое качество звука и хорошее шумоподавление, иначе будут проблемы с разговором и менеджеры будут мешать друг другу;
- просто обязана иметь хороший микрофон, в противном случае клиенты начинают злиться, какая уж там продажа или соблюдение скрипта.
Гарнитуру для оператора call-центра не обязательно покупать профессиональную и дорогую. Вполне подойдет обычная гарнитура, желательно — с USB-входом, так качество связи намного выше, обеспечивается лучший контакт. Такие продаются где угодно и цена у них от 300 рублей до бесконечности. Аналоговые гарнитуры (с двумя джеками) подходят хуже. Их сложнее настроить, клиенты жалуются на шум и треск. Список рекомендуемых смотрите ниже.
В принципе, есть и другое оборудование для холодных звонков: специальное железо, техника и станции (для Скорозвона не нужно его покупать) или любой компьютер/ноутбук. Также необходим интернет, достаточно скорости в 5-10 мбит/с. А вот с Wi-Fi будьте осторожны, иногда он нестабилен, сигнала не хватает, возникают проблемы. Используйте кабель. Скорозвон работает во всех браузерах, но мы рекомендуем Google Chrome.
За годы работы мы изучили все варианты, и расскажем, какую гарнитуру выбрать для call-центра и холодных звонков. О них мы получили хорошие отзывы от наших клиентов.
- Logitech PC Headset 960 USB
- Марка Plantronics, она считается профессиональной, например Plantronics Audio 628
- Sennheiser PC 8 USB
Из простых аналоговых вариантов лучшее решение:
- Sven AP-010MV
- Sven AP-600
Не старайтесь сильно сэкономить и потратьте время на выбор — это не просто наушники или замена телефону, а рабочий инструмент для отдела продаж.
Важно! Если вы купили аналоговую гарнитуру, проверьте тип входа для штекеров в ноутбуке или компьютере — в современных моделях используется комбинированный аналоговый вход (один джек, а не два), тогда ищите вариант с одним входом.
Если у вас два входа — один для микрофона и один для наушников — вам нужно приобретать гарнитуру с двумя разъемами.
Выбрать гарнитуру для холодных звонков можно в любом магазине. Мы рекомендуем посмотреть цены на Яндекс.Маркете. Не забывайте про доставку и услуги гарантии.