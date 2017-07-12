Гарнитура для call-центра — это один из важных факторов для работы менеджера по холодным звонкам в любой компании.

Она должна:

Гарнитуру для оператора call-центра не обязательно покупать профессиональную и дорогую. Вполне подойдет обычная гарнитура, желательно — с USB-входом, так качество связи намного выше, обеспечивается лучший контакт. Такие продаются где угодно и цена у них от 300 рублей до бесконечности. Аналоговые гарнитуры (с двумя джеками) подходят хуже. Их сложнее настроить, клиенты жалуются на шум и треск. Список рекомендуемых смотрите ниже.

В принципе, есть и другое оборудование для холодных звонков: специальное железо, техника и станции (для Скорозвона не нужно его покупать) или любой компьютер/ноутбук. Также необходим интернет, достаточно скорости в 5-10 мбит/с. А вот с Wi-Fi будьте осторожны, иногда он нестабилен, сигнала не хватает, возникают проблемы. Используйте кабель. Скорозвон работает во всех браузерах, но мы рекомендуем Google Chrome.

За годы работы мы изучили все варианты, и расскажем, какую гарнитуру выбрать для call-центра и холодных звонков. О них мы получили хорошие отзывы от наших клиентов.