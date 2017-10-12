Основные ошибки в холодных звонках у всех одинаковы. Исправьте их, и будете звонить в разы эффективнее, чем ваши конкуренты. Как правило, поправить эти моменты могут все за пару недель.

Итак, давайте перечислим промахи, которые делают почти все.

Звонить мало

Если ваши менеджеры делают меньше 100 звонков в день, считайте, что у вас никогда не будет супер-эффективности. Мало вызовов — мало опыта у ребят (и у вас), мало обратной связи от клиента, мало цифр для анализа скрипта. Да и режим конвейера не работает.

Причины. Либо продавцы не работают в полную силу, либо вы их заставляете вилкой копать огород, либо вы не контролируете процесс продаж.

Решение. Подключите инструмент, сервис для холодных звонков. Если уже подключен — следите за менеджерами каждый день. Если работу ведете в Скорозвоне, напишите нам, мы разберемся, почему вызовов мало, и подскажем, как их увеличить.

Механические, унылые скрипты.

Обычная история: продавец тараторит написанный текст «Наши преимущества — высокий профессионализм наших сотрудников, подтвержденный участием в этапах отраслевых конкурсов, а также оперативность предоставления услуг, высочайшее качество наших услуг вы можете оценить по отзывам от крупнейших компаний города! Прием результата осуществляется комиссией. Предлагаем назначить своевременную встречу!». Клиент уже уснул, кстати. А потом будет избегать продолжения сотрудничества.

Причины. Сложный сценарий разговора написан человеком, который хочет писать красивые и важные тексты, и не отработан вживую.

Решение. Ни один потенциальный покупатель не хочет слышать общие слова и воду. Вот о ком был текст скрипта? Что это за компания? Пишите скрипт разговорным языком, но с конкретикой «У нас все инженеры с дипломами «Золотой Бур 2018», все вызовы отрабатываем за 3 дня. Пример — отзыв от СибНефтьСтрой». Прогоните текст сначала просто вслух, потом сделайте 10 попыток сами. Запинаетесь? Вносите коррективы. Учитесь на ошибках в холодных звонках, экономьте время.

Отсутствие контроля

У вас допускаются отклонения от плана? Бывает, что техника разговора нарушается? Вы не контролируете ежедневное, а часто и еженедельное выполнение норм? Смотрите не на личные итоги каждого сотрудника, а на отдел в целом? Прослушиваете всего несколько записей в месяц? Допускаете больше перерывы?

И, наверное, не связываете это с низким результатом, верно?

Причины. Недооценка контроля и управления, надежды руководителя, что «все пойдет само».

Решение. Придумать ежедневные показатели или смотреть отчеты по эффективности каждого из менеджеров Скорозвоне. Прослушивать 2-10% записей разговоров. Отслеживать количество разговоров и конверсию.

В статье мы рассмотрели основные ошибки в холодных звонках. Их совершают почти все. Но часто встречаются и менее популярные недоработки. Попробуйте проанализировать результаты и всю воронку продаж, подумайте, где и что можно улучшить. Можете написать нам на почту welcome@skorozvon.ru, мы попробуем помочь, или привлеките стороннего эксперта. Эти затраты быстро окупятся, а продажи вырастут.