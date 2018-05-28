Речевые шаблоны холодных звонков при b2b продаже отличаются от скриптов массового рынка. Во-первых, потому что зачастую цель другая – не сразу продать товар или услугу, а назначить встречу, или выявить потребность, или же знакомство с лицом, принимающим решение, ЛПР. Кроме того, в разговоре с представителями другой компании нужно делать акцент на другие преимущества и оценивать выгоды потенциального клиента. Сама тональность разговора совсем другая, без фамильярностей и упрощений.

Холодные звонки в b2b-продажах