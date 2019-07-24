Готовый скрипт холодного звонка — это пошаговый сценарий разговора с клиентом. О том как составить такой шаблон и какие особенности нужно учесть расскажем в нашей статье. Приведем примеры нескольких простых и эффективных скриптов для холодных продаж.



Как составить скрипт-пример сценария холодного звонка



Потенциальный клиент не знает о компании. Знакомство с коммерческим предложением. Потенциальный клиент переходит в категорию активных покупателей и делает заказ (если менеджер его убедил).

Телефонный разговор менеджера и человека, который никогда раньше не слышал о продукте, проходит по простому сценарию:

Примечание: в конце схемы может быть оформление заявки на дополнительную консультацию, встречу, повторный звонок в удобное время.



Приветствие, вступительные вопросы. Краткое описание предложения с позиции выгоды для слушателя. Предложение воспользоваться товаром, услугой. При необходимости — отработка возражений, ответы на вопросы. Завершение разговора.

Чтобы достигнуть главной цели холодного звонка — перевести собеседника в категорию “теплых” клиентов — у менеджера есть совсем немного времени. Поэтому разговор должен быть заранее продуман и оптимизирован. Для этого составляют скрипт телефонного звонка — сценарий разговора с клиентом, например, по такому плану:

Важно! Рядовой менеджер холодных звонков должен понимать, что скрипт — это базовый план, которому нужно следовать в работе, а не дословно зачитывать с листа. Профессиональный продажник импровизирует в зависимости от ответов и настроения собеседника.



Пример-образец: скрипты для холодных звонков и продаж по телефону



Шаблон №1

— Здравствуйте, Игорь. Компания «Эллипс».

— Игорь, вы работаете в сфере N, а наша компания занимаемся обслуживанием этой сферы и предлагаем выгодные условия — качественные товары, низкие цены, скидки. Мы бы хотели наладить сотрудничество с вами. Чтобы мы можем для вас сделать?

— Мы можем предложить вам решение N, оно поможет вам сэкономить время и деньги. Чтобы не отнимать больше ваше время, я отправлю коммерческое предложение на почту, а завтра перезвоню, чтобы уточнить решение. Записываю почту.



Шаблон №2 — сценарий-образец разговора оператора call центра

— Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? — Сергей

— Скажите, Сергей, вы пользуетесь кредитной картой/ возникала ли ситуация, что не хватает денег на срочную покупку.

— Мы можем вам предложить кредитную карту с выгодными условиями — перечисляем выгоды. Оформить ее можно прямо сейчас за несколько минут, а получить в ближайшем отделении в удобное время. Без очереди и необходимости собирать документы. Вы заинтересованы?

— Если да — начинаем оформление.

— Если нет — отрабатываем возражения. Например, если клиент не пользовался услугами банка и не доверяет ему, можно назвать количество действующих клиентов, место банка в рейтинге или другие значимые достижения.



Шаблон №3

— Здравствуйте. Менеджер компании «Оптимиз». Как могу к вам обращаться? — Света.

— Света, вы хотели бы оградить себя от непредвиденных трат? Например, от расходов на лекарства или ремонт квартиры.

— Мы предлагаем страховые полисы на все случаи жизни. Условия чрезвычайно выгодные: цена страховки доступна, а выплаты клиентам большие. Вы хотели бы воспользоваться такими преимуществами?

— Мы можем оформить заявку прямо сейчас и полис придет к вам на почту после оплаты. Условия следующие:... Оформляем?

Если ответ “Нет”, конкретизируйте преимущества, например, если вас затопят соседи, страховка покроет ремонт. Или можно попросить почту, чтобы выслать предложение, возможно позже клиент захочет им воспользоваться.



После коррекции такой готовый скрипт холодного звонка вы можете использовать в собственной компании.









