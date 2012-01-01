апрель 2021
Быстрый доступ к Проектам
Мы знаем, как вас расстраивал долгий путь до раздела «Проекты». Поэтому вынесли его в верхнее меню, чтобы просмотр результатов работы и редактирование настроек занимали минимум кликов.
Новый раздел в меню сервиса
В верхнем меню появилась иконка со знаком вопрос, при наведении на которую отображается выпадающее меню. Расскажем подробнее о каждом из разделов:
Настраиваемые поля в карточке клиента
Настраиваемые, или пользовательские, поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информацию, которая поможет лучше продавать или обслужить клиента. Или наоборот, узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.
Что позволяют сделать настраиваемые поля:
- Добавить нужные именно вам поля в карточке клиента (например, добавить дату рождения клиента или возраст);
- Изменить порядок полей в карточке клиента (например, в соответствии с вопросами, которые задает оператор при уточнении данных клиента);
- Настроить видимость полей (например, скрыть от операторов поля, которые заполняют специалисты контроля качества);
- Разрешить или запретить изменение полей (например, запретить менеджерам редактировать основной номер телефона);
Настройка полей доступна только Администратору и находится в карточке контакта (кнопка «⋮»). Подробная информация о настройках доступна в инструкции.
Копирование настроек обзвона роботом
Экономьте время, копируя проекты по обзвону роботом. Если нужно создать проекты с похожими настройками, просто скопируйте действующий проект и создайте новый на его основе. Останется лишь добавить контакты.