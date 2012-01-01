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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

апрель 2021

Быстрый доступ к Проектам

Мы знаем, как вас расстраивал долгий путь до раздела «Проекты». Поэтому вынесли его в верхнее меню, чтобы просмотр результатов работы и редактирование настроек занимали минимум кликов.

Проекты

Новый раздел в меню сервиса

В верхнем меню появилась иконка со знаком вопрос, при наведении на которую отображается выпадающее меню. Расскажем подробнее о каждом из разделов:

С чего начать?
Раздел доступен только для Менеджеров. В 10-ти минутном видео рассказываем об основных функциях сервиса, чтобы сотрудник мог сразу же приступить к работе. Вам не нужно самостоятельно обучать сотрудников или просить их зарегистрироваться на новом аккаунте, чтобы разобраться в сервисе. Добавляйте сотрудников сразу в команду, видео позволит им изучить сервис.
Инструкция
Теперь инструкция доступна на любой странице сервиса и вы можете быстро найти нужную информацию. Также в инструкции появились новые разделы: проекты и автообзвон роботом. Раздел доступен всем пользователям.
Связаться с поддержкой
В этом блоке доступна информация о графике работы поддержки и возможность связаться с нами. Раздел доступен всем пользователям.
Обновления сервиса
Узнать о последних обновлениях сервиса можно в любое удобное для вас время. Раздел доступен Администраторам и создателю аккаунта.
Выпадающее меню

Настраиваемые поля в карточке клиента

Настраиваемые, или пользовательские, поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информацию, которая поможет лучше продавать или обслужить клиента. Или наоборот, узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.

Что позволяют сделать настраиваемые поля:

  • Добавить нужные именно вам поля в карточке клиента (например, добавить дату рождения клиента или возраст);
  • Изменить порядок полей в карточке клиента (например, в соответствии с вопросами, которые задает оператор при уточнении данных клиента);
  • Настроить видимость полей (например, скрыть от операторов поля, которые заполняют специалисты контроля качества);
  • Разрешить или запретить изменение полей (например, запретить менеджерам редактировать основной номер телефона);

Настройка полей доступна только Администратору и находится в карточке контакта (кнопка «⋮»). Подробная информация о настройках доступна в инструкции.

Поля

Копирование настроек обзвона роботом

Экономьте время, копируя проекты по обзвону роботом. Если нужно создать проекты с похожими настройками, просто скопируйте действующий проект и создайте новый на его основе. Останется лишь добавить контакты.

Копирование обзвона роботом