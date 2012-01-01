апрель 2022
Выбор номера из списка провалидированных в проектах и обзвоне роботом
Теперь при создании проекта или роботом можно выбрать номер из списка доступных. Не нужно открывать в соседней вкладке раздел «Телефония» или другой проект, чтобы скопировать номер.
- можно выбрать номер из списка;
- можно ввести новый номер для валидации.
Выбор номера стал простым и быстрым.
Расширенные настройки для интеграции Битрикс24 → сервис
Теперь в настройке интеграции с Битрикс24 можно проставить соответствие полей. Выбирайте поля, которые хотите передавать из CRM в Скорозвон. Также добавили возможность передачи информации из полей сделки и лида.
Чтобы самостоятельно проставить соответствие полей, включите «Расширенные настройки» в настройках интеграции «Из Битрикс24 в сервис».
По умолчанию настройка выключена и будет передаваться базовый набор полей: Название, Телефон, e–mail.
Подробнее можно прочитать в инструкции
Удаление контактов массово из всех проектов
При добавлении контактов в проект, можно удалить этот контакт из всех других проектов в один клик. Для этого нужно: выбрать контакты для переноса в другой проект → нажать «Добавить в проект» → выбрать условие «удалить из других проектов». Действие можно совершать как в режиме редактирования конкретного проекта, так и просто из раздела «Контакты», алгоритм аналогичен.
В результате контакт будет только в одном проекте. Это позволит быстро удалить контакт из неактуальных проектов и исключить повторный обзвон.
Контакт удаляется только из тех проектов, которые НЕ в статусе «Активен».
В отчет «Результаты всех вызовов» добавили информацию о дате создания контакта
Для упрощения работы администраторов, в отчет «Результаты всех вызовов» добавили два новых параметра: «Дата создания» и «Время создания» контакта.
До этого нужно было совмещать отчет «Результаты всех вызовов» и «Выгрузка контактов» для получения этих данных.
Новый отчет в гостевом доступе
Вынесли в гостевой доступ отчет «Занятость сотрудников», чтобы у супервайзеров также была полная информация о потраченном на работу времени оператором. Теперь заказчики и супервайзеры могут контролировать занятость сотрудников из гостевого доступа.