1. Обработка заявок из amoCRM через проекты

Часть клиентов пришли к нам из amoCRM. Они столкнулись с проблемой обработки большого числа заявок, которые поступают с сайта. Операторы не успевали всех прозванивать. Снежный ком рос, бизнес терял деньги.

Проблемы

1. Операторы не справлялись с объемом заявок и части потенциальных клиентов не звонили. Хотя за их привлечение уже заплатили.

2. Лидам не перезванивали, если не дозвонились с первого раза.

3. Операторы тратили время на ручной разбор заявок и прослушивание гудков.

4. Утром приходилось заходить в каждую заявку и смотреть, можно ли позвонить клиенту или у него сейчас 7 утра, или 11 вечера. Это отнимало много времени.

Решение

Автоматическая передача новых заявок в проект в Скорозвоне решила проблему. Сначала наши разработчики настраивали её вручную, а сейчас вы можете делать это сами.











Выгода

1. Звонки совершаются автоматически и соединяются с оператором только в том случае, когда клиент поднял трубку. Оператор не знает о недозвонах и не слушает гудки.

2. Если клиент попросил набрать через час, то звонок тоже совершится автоматически. Оператор не пропустит задачу и клиента.

3. Учитывается время клиента. Вы сами задаете время, в которое можно звонить клиенту с учетом его часового пояса. Например, с 9 до 19.

Если это ваш кейс, то создавайте проект в Скорозвоне и настраивайте интеграцию с amoCRM .



2. Проекты. Настраиваемое время перезвона для каждой попытки

Мы с вами знаем, что пробовать дозвониться до потенциальных клиентов лучше в разное время, а иногда и в разные дни. Теперь в настройках проекта вы можете установить время, через которое совершится следующая попытка. Например, если клиент не ответил, то первый раз перезвонить через 30 минут, второй - через 240 (4 часа), а третий - на следующий день.







3. Обработка пропущенных вызовов

Если вы работаете по проектам – можете не переживать. Если пропущенный вызов появился от клиента, до которого ранее не дозвонился диалер, то через 5 минут ему наберут автоматически.

Но что делать, если к Скорозвону подключен ваш номер с сайта, и звонят новые клиенты? При этом поток звонков такой, что все пропущенные не удается обработать за день.

Кейс: ручная выборка пропущенных за день

Решение: утром в разделе Контакты выбираете в фильтре “Сценарий” значение (без сценария) и результат последнего звонка клиенту







→ назначаете тег, например, “Пропущенные 11.12.2018”

→ распределяете по операторам или добавляете в проект.

Важно: фильтр показывает пропущенные, начиная с 11 декабря.



4. Идея

А еще мы думаем над автоматическим перезвоном по пропущенному вызову. Идея такая: как только вы пропустили звонок, он сразу добавляется в проект, и сервис автоматически перезванивает клиенту. Вы можете:

держать активным этот проект, чтобы перезванивать максимально быстро;



задать расписание, чтобы обрабатывать пропущенные только в отведенное время.



Функцию можно настраивать независимо для каждого входящего номера.

Это позволит:

перестать следить за пропущенными,



быть уверенным, что перезвонили каждому клиенту,



получать дополнительную прибыль от каждого звонка,



эффективно использовать своё время и время менеджеров.



Мы не хотим нагружать вас дополнительными отчетами по пропущенным и перезвоненным, информированием, типом звонка “Пропущенный обработанный” и другими действиями. Мы хотим решить вашу проблему:)

Напишите нам на product@skorozvon.ru ваше мнение по автоматической обработке пропущенных. Важно это для вашего бизнеса или нет?