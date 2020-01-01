1. Баланс в работе входящий линии

Предоставляйте качественный клиентский сервис, соблюдая баланс между количеством менеджеров и удовлетворенностью клиентов. В этом вам поможет:

- онлайн виджет для оперативного контроля;

- отчет "Показатели линии" для детального анализа ситуации.

Виджет

Показывает уровень сервиса (Service Level), долю потерянных вызовов и среднее время ожидания ответа за 30 минутный интервал;

Можно настроить отображение входящих линий, за которые отвечаете именно вы.



Отчет



“Показатели линии” доступен для выгрузки в формате Excel в рамках отчета “Входящие вызовы”. Он покажет в динамике уровень сервиса, долю потерянных вызовов и длительность ожидания до потери вызова. Чтобы обеспечить качественный клиентский сервис, анализируйте эффективность входящей линии по ключевым показателям ее работы. Традиционно в индустрии уровень сервиса считается хорошим, если 80% звонящих клиентов дожидаются ответа в течение 20 секунд.

2. Контроль успешности перевода на заказчика Если вы переводите потенциальных клиентов на отдел заказчика, то знаете как важно, чтобы ни один разговор не сорвался.

Сервис проинформирует менеджера в случае обрыва перевода с консультацией и даст рекомендации по дальнейшим действиям. Для перевода вызова с консультацией:

во время разговора выберите заказчика, с которым хотите проконсультироваться;



обсудите вопросы или сообщите о переводе;

вернитесь к разговору с клиентом или переведите клиента на заказчика. 3. Небольшие, но полезные доработки Для перевода вызова с консультацией: