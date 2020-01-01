1. Баланс в работе входящий линии
Предоставляйте качественный клиентский сервис, соблюдая баланс между количеством менеджеров и удовлетворенностью клиентов. В этом вам поможет:
- онлайн виджет для оперативного контроля;
- отчет "Показатели линии" для детального анализа ситуации.
Виджет
- Показывает уровень сервиса (Service Level), долю потерянных вызовов и среднее время ожидания ответа за 30 минутный интервал;
- Можно настроить отображение входящих линий, за которые отвечаете именно вы.
Отчет
“Показатели линии”
доступен для выгрузки в формате Excel в рамках отчета “Входящие вызовы”. Он покажет в динамике уровень сервиса, долю потерянных вызовов и длительность ожидания до потери вызова.
Чтобы обеспечить качественный клиентский сервис, анализируйте эффективность входящей линии по ключевым показателям ее работы. Традиционно в индустрии уровень сервиса считается хорошим, если 80% звонящих клиентов дожидаются ответа в течение 20 секунд.
2. Контроль успешности перевода на заказчика
Если вы переводите потенциальных клиентов на отдел заказчика, то знаете как важно, чтобы ни один разговор не сорвался.
Сервис проинформирует менеджера в случае обрыва перевода с консультацией и даст рекомендации по дальнейшим действиям.
Для перевода вызова с консультацией:
- во время разговора выберите заказчика, с которым хотите проконсультироваться;
- обсудите вопросы или сообщите о переводе;
- вернитесь к разговору с клиентом или переведите клиента на заказчика.
3. Небольшие, но полезные доработки
- в виджете Скорозвона в amoCRM теперь при звонке по проекту открывается карточка той сделки, которая была изначально передана;
- количество одновременных проектов при обзвоне роботом расширено до 5;
- в отчет “Проекты и обзвон роботом” добавлена информация о количестве попыток дозвона. Важная информация для предоставления отчетности заказчику.