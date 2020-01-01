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февраль 2020

1. Баланс в работе входящий линии

Предоставляйте качественный клиентский сервис, соблюдая баланс между количеством менеджеров и удовлетворенностью клиентов. В этом вам поможет:
- онлайн виджет для оперативного контроля;
- отчет "Показатели линии" для детального анализа ситуации.

Виджет

  • Показывает уровень сервиса (Service Level), долю потерянных вызовов и среднее время ожидания ответа за 30 минутный интервал;
  • Можно настроить отображение входящих линий, за которые отвечаете именно вы.
Батарея 2

Отчет

“Показатели линии” доступен для выгрузки в формате Excel в рамках отчета “Входящие вызовы”. Он покажет в динамике уровень сервиса, долю потерянных вызовов и длительность ожидания до потери вызова.

Чтобы обеспечить качественный клиентский сервис, анализируйте эффективность входящей линии по ключевым показателям ее работы. Традиционно в индустрии уровень сервиса считается хорошим, если 80% звонящих клиентов дожидаются ответа в течение 20 секунд.

Показатели линии

2. Контроль успешности перевода на заказчика

Если вы переводите потенциальных клиентов на отдел заказчика, то знаете как важно, чтобы ни один разговор не сорвался.
Сервис проинформирует менеджера в случае обрыва перевода с консультацией и даст рекомендации по дальнейшим действиям.

Для перевода вызова с консультацией:
  • во время разговора выберите заказчика, с которым хотите проконсультироваться;
  • обсудите вопросы или сообщите о переводе;
  • вернитесь к разговору с клиентом или переведите клиента на заказчика.

3. Небольшие, но полезные доработки

  • в виджете Скорозвона в amoCRM теперь при звонке по проекту открывается карточка той сделки, которая была изначально передана;
  • количество одновременных проектов при обзвоне роботом расширено до 5;
  • в отчет “Проекты и обзвон роботом” добавлена информация о количестве попыток дозвона. Важная информация для предоставления отчетности заказчику.