1. Выбрать Х контактов на странице

Теперь вы можете легко выбрать 1000, 5000 или даже 31456 контактов из вашей базы и добавить в проект или распределить по менеджерам.











2. Отправка записей разговоров на e-mail

Кроме гостевого доступа и отправки лидов в amoCRM и Битрикс теперь доступен еще один способ передачи информации о клиенте - отправка на e-mail заказчика. Используйте ключи %КЛИЕНТ%, %ИСТОРИЯ2%, %ЗАПИСЬ2%, чтобы отправить вашему заказчику полную информацию о клиенте с двумя последними активностями и записями разговора.

Полный список ключей смотрите в инструкции “Автоматическая подстановка информации о клиенте”. Уверены, что вам пригодится;)

Как это настроить

1. В настройках сценария в блоке “Стандартное письмо для отправки” создайте новое письмо с ключами %КЛИЕНТ%, %ИСТОРИЯ2%, %ЗАПИСЬ2% и сохраните

2. В блоке “Автоматизация процессов” выберите результат, по которому нужно отправлять лидов заказчику. Например, “Сделка”

3. Выберите действие “Отправить письмо на e-mail”, укажите e-mail заказчика и созданное ранее письмо.

Что получает заказчик







3. Отчеты. Добавлен столбец с указанием проекта

Анализируйте эффективность работы по проектам через отчеты “Результаты всех вызовов” или “Результаты последних вызовов”. Для этого добавьте в выгрузку поле “Проект, по которому звонили”.







4. amoCRM. Добавление тега к сделке

В настройках интеграции с amoCRM теперь можно добавлять тег к сделке. Таким образом, можно выстроить связанный процесс привлечения и дальнейшей обработки лидов. Отфильтруйте сделки в amoCRM по тегу и узнаете сколько лидов пришло из Скорозвона.





