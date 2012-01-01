июль 2020
Обзвон роботом
Мы изменили стоимость, теперь обзвон базы роботом всего 4 коп/сек. Для активации нового тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.
Обзвон роботом или автоинформатор — это:
- учет часовых поясов
- обработка 25 000 контактов в день
- интеграция с amoCRM и Битрикс24
- контроль за результатами онлайн
- передача «теплых» лидов менеджеру
Чтобы настроить проект, перейдите в Настройки / Обзвон роботом и нажмите «Добавить проект».
Интеграция с Битрикс24
В интеграции с Битрикс24 несколько важных обновлений:
1. ПЕРЕДАЧА ЛИДОВ БИТРИКС24 → СКОРОЗВОН
Мы доработали интеграцию, чтобы передача лидов для обработки в Скорозвоне происходила максимально просто. Привлечение дополнительных специалистов или изучение документации API не потребуется.
Что нужно сделать:
- подключаете свой аккаунт к Скорозвону
- выбираете статус и источник для передачи лидов
- указываете проект, через который будете прозванивать
- настраиваете обратную интеграцию, чтобы по результатам обзвона передавать информацию обратно в лид и перемещать его в другой статус
Подробнее читайте в разделе «Возможности / Интеграция с Битрикс24».
2. ПЕРЕДАЧА АКТИВНОСТЕЙ В СДЕЛКУ
Просмотреть историю активностей по сделке стало проще: коммуникации с клиентом теперь отражаются в самой сделке.
Обновление раздела «Команда»
Обновленный интерфейс раздела «Команда» поможет сократить затраты времени на рутинные операции.
Новые возможности:
- активация и блокировка выбранных сотрудников
- добавление и удаление выбранных сотрудников из групп
- быстрый поиск и фильтрация по значениям в разделе «Команда»
Расширенные настройки приема входящих вызовов
Две новые настройки входящих для максимально быстрого ответа и комфортного завершения работы с текущей карточкой.
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Автоматический ответ при приеме входящих вызовов
Работайте с потоком входящих звонков максимально быстро и эффективно. Автоматический прием входящего вызова, если менеджер в статусе «Доступен». Если разрешен прием вызовов в статусе «Поствызывная обработка», менеджеру отображается стандартное окно приема вызова.
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Прием вызовов только в статусе «Доступен»
Позволяет завершить работу с карточкой до распределения нового вызова. Важно контролировать время сотрудников на заполнение карточки, чтобы сократить время ожидания клиентов на линии.
Речевая аналитика
Бесплатно переводит речь оператора в текст и осуществляет поиск разговоров по ключевым словам. Вы можете прослушивать именно те разговоры, которые требуют внимания. Для этого нужно перейти в отчет «Результаты всех вызовов» и воспользоваться фильтром с настройками поиска по словам в речи сотрудника.
Смотрите кейсы, которые вы сможете решить с помощью речевой аналитики.