8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

июль 2020

Обзвон роботом

Мы изменили стоимость, теперь обзвон базы роботом всего 4 коп/сек. Для активации нового тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.

Обзвон роботом или автоинформатор — это:

  • учет часовых поясов
  • обработка 25 000 контактов в день
  • интеграция с amoCRM и Битрикс24
  • контроль за результатами онлайн
  • передача «теплых» лидов менеджеру

Чтобы настроить проект, перейдите в Настройки / Обзвон роботом и нажмите «Добавить проект».

Интеграция с Битрикс24

В интеграции с Битрикс24 несколько важных обновлений:

1. ПЕРЕДАЧА ЛИДОВ БИТРИКС24 → СКОРОЗВОН

Мы доработали интеграцию, чтобы передача лидов для обработки в Скорозвоне происходила максимально просто. Привлечение дополнительных специалистов или изучение документации API не потребуется.

Что нужно сделать:

  • подключаете свой аккаунт к Скорозвону
  • выбираете статус и источник для передачи лидов
  • указываете проект, через который будете прозванивать
  • настраиваете обратную интеграцию, чтобы по результатам обзвона передавать информацию обратно в лид и перемещать его в другой статус
Битрикс лиды

Подробнее читайте в разделе «Возможности / Интеграция с Битрикс24».



2. ПЕРЕДАЧА АКТИВНОСТЕЙ В СДЕЛКУ

Просмотреть историю активностей по сделке стало проще: коммуникации с клиентом теперь отражаются в самой сделке.

Обновление раздела «Команда»

Обновленный интерфейс раздела «Команда» поможет сократить затраты времени на рутинные операции.

Новые возможности:

  • активация и блокировка выбранных сотрудников
  • добавление и удаление выбранных сотрудников из групп
  • быстрый поиск и фильтрация по значениям в разделе «Команда»
Команда New

Расширенные настройки приема входящих вызовов

Две новые настройки входящих для максимально быстрого ответа и комфортного завершения работы с текущей карточкой.

  • Автоматический ответ при приеме входящих вызовов

    Работайте с потоком входящих звонков максимально быстро и эффективно. Автоматический прием входящего вызова, если менеджер в статусе «Доступен». Если разрешен прием вызовов в статусе «Поствызывная обработка», менеджеру отображается стандартное окно приема вызова.

  • Прием вызовов только в статусе «Доступен»

    Позволяет завершить работу с карточкой до распределения нового вызова. Важно контролировать время сотрудников на заполнение карточки, чтобы сократить время ожидания клиентов на линии.

    Входящие

Речевая аналитика

Бесплатно переводит речь оператора в текст и осуществляет поиск разговоров по ключевым словам. Вы можете прослушивать именно те разговоры, которые требуют внимания. Для этого нужно перейти в отчет «Результаты всех вызовов» и воспользоваться фильтром с настройками поиска по словам в речи сотрудника.

Смотрите кейсы, которые вы сможете решить с помощью речевой аналитики.

Речевая аналитика New