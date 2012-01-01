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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

июль 2021

Адаптивная инструкция и обучающие туры

  • Инструкция по разделу, или адаптивная инструкция.

    Теперь все разделы сервиса связаны с разделами инструкции. Например, у вас возник вопрос по карточке контакта. Перейдите в инструкцию прямо из карточки и она откроется на разделе с карточкой контакта. Останется только выбрать нужный подраздел.

    Адаптивная инструкция поможет быстро находить ответы на вопросы, связанные с работой сервиса.

    Инструкция по разделу, или адаптивная инструкция

  • Обучающие туры.

    Помогут разобраться с основами работы в сервисе новым пользователям. В вашей команде появился новый администратор? Начать знакомство с сервисом он может с наших обучающих туров. Это поможет ему быстро включится в работу и сэкономит ваше время на обучение сотрудника.
    Постепенно будем добавлять новые туры для изучения сервиса как для администраторов, так и для менеджеров.

    Обучающие туры

Перевод с консультацией на добавочный номер

Добавили возможность ввода добавочного номера для звонка с консультацией. Полезно, если вы передаете теплых лидов заказчикам для дальнейшей обработки, и у заказчика не прямой номер телефона.

Перевод с консультацией на добавочный номер

Обновление данных в Битрикс24

Теперь данные о лидах и сделках обновляются, если вы вносите какие-то изменения в Скорозвоне. Обновление данных происходит для полей, по которым настроено соответствие полей Скорозвон → Битрикс24. Актуализировать данные о клиенте стало проще с готовой интеграцей с Битрикс24.