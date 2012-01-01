июль 2021
Адаптивная инструкция и обучающие туры
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Инструкция по разделу, или адаптивная инструкция.
Теперь все разделы сервиса связаны с разделами инструкции. Например, у вас возник вопрос по карточке контакта. Перейдите в инструкцию прямо из карточки и она откроется на разделе с карточкой контакта. Останется только выбрать нужный подраздел.
Адаптивная инструкция поможет быстро находить ответы на вопросы, связанные с работой сервиса.
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Обучающие туры.
Помогут разобраться с основами работы в сервисе новым пользователям. В вашей команде появился новый администратор? Начать знакомство с сервисом он может с наших обучающих туров. Это поможет ему быстро включится в работу и сэкономит ваше время на обучение сотрудника.
Постепенно будем добавлять новые туры для изучения сервиса как для администраторов, так и для менеджеров.
Перевод с консультацией на добавочный номер
Добавили возможность ввода добавочного номера для звонка с консультацией. Полезно, если вы передаете теплых лидов заказчикам для дальнейшей обработки, и у заказчика не прямой номер телефона.
Обновление данных в Битрикс24
Теперь данные о лидах и сделках обновляются, если вы вносите какие-то изменения в Скорозвоне. Обновление данных происходит для полей, по которым настроено соответствие полей Скорозвон → Битрикс24. Актуализировать данные о клиенте стало проще с готовой интеграцей с Битрикс24.