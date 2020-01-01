Когда пригодится
1. Переводите заинтересованных клиентов на ваших заказчиков, предварительно сообщив ключевую информацию. Заказчик при этом видит номер телефона клиента и может сразу занести его к себе в CRM. Это удобно и мало телефоний могут также:)
2. Переводите звонок коллегам, предварительно узнав удобно ли им и введя в курс дела. Вашим клиентам не надо будет повторно рассказывать причину звонка.
3. Во время разговора проконсультируйтесь с коллегами по сложным вопросам и возвращайтесь к диалогу с клиентом.
Напишите нам на welcome@skorozvon.ru, и мы подключим вам перевод вызова с консультацией. Это бесплатно;)
Подключайтесь к разговору ваших сотрудников, помогайте при совершении первых звонков, обучайте и подсказывайте.
В режиме прослушивания:
В режиме суфлирования:
Когда пригодится
1. Обучение новых сотрудников
Суфлирование позволит вашим сотрудникам меньше волноваться при первых звонках, зная что вы его подстрахуете: подскажете нужную информацию или вопросы, которые нужно задать клиенту.
2. Подключение к сложным переговорам
Даже опытному сотруднику бывает нужна помощь при работе со сложными запросами клиентов или согласовании особых условий. Запланируйте такой звонок заранее и подключитесь к разговору, чтобы помочь вашему менеджеру.
Наши аналитики, например, подключаются к разговорам менеджеров, чтобы помочь в решении сложных клиентских кейсов.
Оперативно контролируйте сколько времени ваши сотрудники находятся в разговоре или ожидают звонок. А может быть они долго заполняют карточку или делают перерывы?
Для проектов, созданных с 5 июня, отображаются новые статусы обработки:
Для старых проектов эти статусы объединены в один - “Осталось”.
Для контактов, добавленных в проект с 5 июня, доступен новый отчет. Вы увидите информацию о дате добавления и изменения состояния, а также текущий статус обработки. Данные можно выгрузить в Excel для анализа или передать заказчику.
Экономьте время на запись комментария после звонка. Нажмите иконку микрофона и скажите, что нужно записать. Речь преобразуется в текст. Быстро и удобно. Работает в Chrome и Яндекс.Браузере.
Теперь на вас работают не только ваши операторы, но робот. Он быстро прозвонит базу контактов, найдет заинтересованных клиентов и передаст их менеджерам. Что говорить - попробуйте;)