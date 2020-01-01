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июнь 2019

1. Перевод вызова с консультацией

Когда пригодится

1. Переводите заинтересованных клиентов на ваших заказчиков, предварительно сообщив ключевую информацию. Заказчик при этом видит номер телефона клиента и может сразу занести его к себе в CRM. Это удобно и мало телефоний могут также:)

2. Переводите звонок коллегам, предварительно узнав удобно ли им и введя в курс дела. Вашим клиентам не надо будет повторно рассказывать причину звонка.

3. Во время разговора проконсультируйтесь с коллегами по сложным вопросам и возвращайтесь к диалогу с клиентом.

Напишите нам на welcome@skorozvon.ru, и мы подключим вам перевод вызова с консультацией. Это бесплатно;)

Перевод

2. Суфлирование и прослушка разговора

Подключайтесь к разговору ваших сотрудников, помогайте при совершении первых звонков, обучайте и подсказывайте.

В режиме прослушивания:

  • администратор слышит оператора и клиента
  • оператор слышит только клиента
  • клиент слышит только оператора

В режиме суфлирования:

  • администратор слышит оператора и клиента
  • оператор слышит администратора и клиента
  • клиент слышит только оператора

Когда пригодится

1. Обучение новых сотрудников

Суфлирование позволит вашим сотрудникам меньше волноваться при первых звонках, зная что вы его подстрахуете: подскажете нужную информацию или вопросы, которые нужно задать клиенту.

2. Подключение к сложным переговорам

Даже опытному сотруднику бывает нужна помощь при работе со сложными запросами клиентов или согласовании особых условий. Запланируйте такой звонок заранее и подключитесь к разговору, чтобы помочь вашему менеджеру.

Наши аналитики, например, подключаются к разговорам менеджеров, чтобы помочь в решении сложных клиентских кейсов.

Суфлирование 1

3. Время нахождения сотрудников в статусе

Оперативно контролируйте сколько времени ваши сотрудники находятся в разговоре или ожидают звонок. А может быть они долго заполняют карточку или делают перерывы?

Время 02

4. Новая статистика для новых проектов

Для проектов, созданных с 5 июня, отображаются новые статусы обработки:

  • “Перезвоним еще раз” - это контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки, или отложенные оператором на перезвон;
  • “Еще не звонили” - это новые контакты.

Для старых проектов эти статусы объединены в один - “Осталось”.

01. Статистика

5. Отчет “Проекты и обзвон роботом”

Для контактов, добавленных в проект с 5 июня, доступен новый отчет. Вы увидите информацию о дате добавления и изменения состояния, а также текущий статус обработки. Данные можно выгрузить в Excel для анализа или передать заказчику.

Отчет

6. Запись комментария голосом с преобразованием в текст

Экономьте время на запись комментария после звонка. Нажмите иконку микрофона и скажите, что нужно записать. Речь преобразуется в текст. Быстро и удобно. Работает в Chrome и Яндекс.Браузере.

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7. Автоинформатор и обзвон роботом

Теперь на вас работают не только ваши операторы, но робот. Он быстро прозвонит базу контактов, найдет заинтересованных клиентов и передаст их менеджерам. Что говорить - попробуйте;)

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