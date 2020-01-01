1. Перевод вызова с консультацией

Когда пригодится

1. Переводите заинтересованных клиентов на ваших заказчиков, предварительно сообщив ключевую информацию. Заказчик при этом видит номер телефона клиента и может сразу занести его к себе в CRM. Это удобно и мало телефоний могут также:)

2. Переводите звонок коллегам, предварительно узнав удобно ли им и введя в курс дела. Вашим клиентам не надо будет повторно рассказывать причину звонка.

3. Во время разговора проконсультируйтесь с коллегами по сложным вопросам и возвращайтесь к диалогу с клиентом.

Напишите нам на welcome@skorozvon.ru, и мы подключим вам перевод вызова с консультацией. Это бесплатно;)





