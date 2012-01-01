июнь 2020
Новое в группах
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Добавляйте сотрудников в несколько групп сразу. Пригодится, если вы разделяете сотрудников по навыкам или они работают одновременно на нескольких проектах
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Выбирайте группы в фильтре раздела «Отчеты». Больше не нужно искать нужных сотрудников в общем списке. Выбирайте всю группу сразу и оценивайте ее работу по интересующим показателям.
Расширение возможностей API
Отчет «Результаты всех вызовов» доступен в формате JSON через API. Пригодится, если вы используете BI систему для более глубокого анализа результатов работы.
Ознакомиться с документацией можно в разделе «Интеграции / API»