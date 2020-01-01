Прослушивание записей разговоров занимает много времени, но все равно значительная часть коммуникаций остается за пределами контроля. Освободите время для работы над качеством разговоров и увеличением количества сделок, а нужные записи найдет Скорозвон.

Познакомьтесь с кейсами использования поиска по ключевым словам. Для подключения функциональности свяжитесь с вашим менеджером или поддержкой.

Поиск по ключевым словам доступен в отчете “Результаты всех вызовов ”.

Перевод вызова на группу менеджеров доступен в один клик. Не нужно тратить время на поиск свободных сотрудников, переводите вызов сразу на группу, а система самостоятельно распределит вызов.

Безопасность

Некоторым нашим клиентам требуется ограничить доступ сотрудников в сервис вне офиса. Теперь можно задать список IP-адресов, с которых разрешен доступ в Скорозвон. Доступ в сервис с других IP-адресов будет невозможен.