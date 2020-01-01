1. Гостевой доступ. Скрытие номеров

Кейс

Для контроля качества работы своих операторов вы пригласили стороннего сотрудника. Предоставили ему гостевой доступ, открыли нужные отчеты и возможность прослушивать записи разговоров. Тем самым обезопасили свои данные. Но теперь можно еще больше - скрывать номера телефонов!

Как это работает

В настройках гостевого доступа выберите “Скрывать телефонные номера контактов”. Тогда номера телефонов будут скрыты для гостя как в веб-таблице, так и в выгрузке.











2. Проекты. Доработка логики определения проекта, по которому позвонил клиент или создался пропущенный

Кейс



У вас есть 3 проекта (АльфаБанк, Тинькофф, Сбербанк), в которых пересекаются контакты. Т.е. контакт с одним и тем же номером телефона может быть одновременно в разных проектах. В каждом проекте при этом используется свой номер телефона для исходящих и для входящих.

Клиенту позвонили по проекту АльфаБанк, но он не ответил и через некоторое время перезвонил сам. К кому из трех проектов привяжется этот звонок?

Решение

Всё верно, к проекту АльфаБанк. Потому что клиент перезвонил на входящий номер, который используется для исходящих звонков по этому проекту. Даже при наличии пересечений клиентской базы сервис определит к какому проекту отнести звонок.

Что нужно сделать

Подключайте входящие номера у нас в сервисе и устанавливайте их на проекты. Тогда все клиенты будут обработаны максимально эффективно.

3. Вебхук при недозвоне по проектному звонку

Если вы добавляете контакты в проект через API и ведёте учет результатов обработки в вашей системе, то теперь картина будет полная.

Раньше мы передавали информацию только по звонкам, в которых было соединение с оператором.

Сейчас мы можем передавать данные по всем состояниям обработки контактов: успешные соединения и недозвоны. Всё описано в документации, пользуйтесь;)

4. amoCRM. Учет заработной платы операторов

Кейс

Ваши операторы обрабатывают холодную базу в Скорозвоне. Лиды автоматически передаются в amoCRM. Менеджеры делают продажи. При таком раскладе оператор должен получить бонус. Но как быстро рассчитать премию?

Решение

1. Создайте в amoCRM новое текстовое поле “Оператор в Скорозвоне”

2. В настройках интеграции с amoCRM установите соответствие между полем “Ответственный” и “Оператор в Скорозвоне”. Теперь будет понятно, кто из операторов привел лида.

3. Отфильтруйте сделки в amoCRM по полю “Оператор в Скорозвоне” и соответствующей стадии, например, “Оплатил”.

4. По полю “Бюджет” вы можете рассчитать премию каждому оператору





