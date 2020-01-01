8 800 333 97 02 Войти

ноябрь 2018

1. Детализация в отчете “Занятость сотрудников”

Занятость 01

Отчет помогает контролировать работу сотрудников. Он полезен, если у вас удаленные операторы или есть нормы по времени и длительности перерывов.

Отчет содержит переходы по 4 статусам:

  • На линии
  • Перерыв
  • Не беспокоить
  • Оффлайн

На линии включает в себя статусы: Готов, Слушает гудки, Разговаривает, Заполняет карточку.

Для чего

1. Контроль опозданий.  Первое время входа в статус "На линии"

2. Контроль перерывов.  Время и длительность статусов “Перерыв” и “Не беспокоить”

3. Контроль рабочего дня.  Суммарное время “На линии”

Особенности

1. Данные в отчете обновляются раз в 30 минут.

Для контроля в реальном времени он не подходит. Лучше скачивать отчет в начале и в конце рабочего дня.

2. Статус “На линии” учитывает все звонки, включая звонки в поддержку Скорозвона, тестирование связи и звонки внутри сервиса.

Если вы оплачиваете сотрудникам только время в разговорах с клиентами, то используйте отчеты “Занятость сотрудников - Сводная информация” или “Нормы (KPI)”. В них учитываются только звонки клиентам.

2. Автовыполнение задачи после звонка

Auto Complete 800

Выполнять задачи больше не нужно! 

Теперь они выполняются автоматически после звонка вручную или по проекту. Меньше кликов, больше звонков:)

Как это работает

Если вы обзваниваете контакты вручную, то при создании задачи оставьте активным чекбокс “Автоматически выполнить задачу после звонка”. В этом случае при наступлении события вам нужно только позвонить клиенту. Задача выполнится автоматически.

Если вы работаете по проекту, то там еще проще. Сервис сам наберет клиенту в нужное время и соединит с ним оператора. А после разговора отметит задачу как выполненную. В общем, рекомендуем;)

3. Битрикс. Направление сделки

Недавно в Битрикс появились направления сделок, у каждой из которых свои стадии продаж. Если вы используете эту функцию, то не забудьте настроить интеграцию в Скорозвоне.

Битрикс Направление сделки 1

4. Проекты. Номер для перевода

Если вы работаете по проектам и переводите лидов на номер заказчика, то эта функция для вас. Она экономит время операторов и исключает ошибки ввода.

Укажите в настройках проекта номер, на который надо переводить звонки. Тогда менеджеру остается сделать всего 2 клика.

Forward Number

5. Проекты. Удаление контактов и передача в другой проект

В работе по проектам вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда контакты случайно загрузили не в тот проект. Вариантом решения было удаление контактов из сервиса и повторная загрузка в другой проект или завершение проекта.

Сейчас можно удалять контакты только в проекте, без удаления из сервиса.

Project 800

Для чего

1. Загрузили контакты не в тот проект

2. Нужно передать часть контактов из одного проекта в другой или сотруднику

Как это работает

1. Сформировать список контактов в проекте, которые нужно удалить или передать.

Есть 2 способа:

  • в окне состояния проекта кликнуть на количество оставшихся, недоступных или успешно обзвоненных контактов
  • на вкладке контакты выбрать нужный проект и оставить активной галочку “Редактирование проекта”

2. Выбрать контакты и действие, которое нужно совершить: передача в проект или удаление.

3. В окне подтверждения действия выбрать подходящий вариант.

6. Проекты. Информация о состоянии через API

Некоторые наши клиенты загружают контакты в проект по API. В основном это заявки с сайта. Если в компании есть разработчик, то это, действительно, удобно. Не надо формировать и загружать Excel-файлы, проставлять соответствия полей. Заявки мгновенно попадают в нужный проект, и операторы их обрабатывают.

Теперь через API можно отслеживать статистику по проекту, и при большом потоке заявок загружать их порциями в нужной очередности прозвона. Смотрите в документации, как получать эту информацию.


Смотрите ниже, что было в сентябре и октябре;)