1. Детализация в отчете “Занятость сотрудников”





Отчет помогает контролировать работу сотрудников. Он полезен, если у вас удаленные операторы или есть нормы по времени и длительности перерывов.

Отчет содержит переходы по 4 статусам:

На линии



Перерыв



Не беспокоить



Оффлайн



На линии включает в себя статусы: Готов, Слушает гудки, Разговаривает, Заполняет карточку.

Для чего

1. Контроль опозданий. Первое время входа в статус "На линии"

2. Контроль перерывов. Время и длительность статусов “Перерыв” и “Не беспокоить”

3. Контроль рабочего дня. Суммарное время “На линии”

Особенности

1. Данные в отчете обновляются раз в 30 минут.

Для контроля в реальном времени он не подходит. Лучше скачивать отчет в начале и в конце рабочего дня.

2. Статус “На линии” учитывает все звонки, включая звонки в поддержку Скорозвона, тестирование связи и звонки внутри сервиса.

Если вы оплачиваете сотрудникам только время в разговорах с клиентами, то используйте отчеты “Занятость сотрудников - Сводная информация” или “Нормы (KPI)”. В них учитываются только звонки клиентам.

2. Автовыполнение задачи после звонка

Выполнять задачи больше не нужно!



Теперь они выполняются автоматически после звонка вручную или по проекту. Меньше кликов, больше звонков:)



Как это работает

Если вы обзваниваете контакты вручную, то при создании задачи оставьте активным чекбокс “Автоматически выполнить задачу после звонка”. В этом случае при наступлении события вам нужно только позвонить клиенту. Задача выполнится автоматически.

Если вы работаете по проекту, то там еще проще. Сервис сам наберет клиенту в нужное время и соединит с ним оператора. А после разговора отметит задачу как выполненную. В общем, рекомендуем;)



3. Битрикс. Направление сделки

Недавно в Битрикс появились направления сделок, у каждой из которых свои стадии продаж. Если вы используете эту функцию, то не забудьте настроить интеграцию в Скорозвоне.





4. Проекты. Номер для перевода

Если вы работаете по проектам и переводите лидов на номер заказчика, то эта функция для вас. Она экономит время операторов и исключает ошибки ввода.

Укажите в настройках проекта номер, на который надо переводить звонки. Тогда менеджеру остается сделать всего 2 клика.





5. Проекты. Удаление контактов и передача в другой проект

В работе по проектам вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда контакты случайно загрузили не в тот проект. Вариантом решения было удаление контактов из сервиса и повторная загрузка в другой проект или завершение проекта.



Сейчас можно удалять контакты только в проекте, без удаления из сервиса.





Для чего

1. Загрузили контакты не в тот проект