Отчет помогает контролировать работу сотрудников. Он полезен, если у вас удаленные операторы или есть нормы по времени и длительности перерывов.
Отчет содержит переходы по 4 статусам:
На линии включает в себя статусы: Готов, Слушает гудки, Разговаривает, Заполняет карточку.
Для чего
1. Контроль опозданий. Первое время входа в статус "На линии"
2. Контроль перерывов. Время и длительность статусов “Перерыв” и “Не беспокоить”
3. Контроль рабочего дня. Суммарное время “На линии”
Особенности
1. Данные в отчете обновляются раз в 30 минут.
Для контроля в реальном времени он не подходит. Лучше скачивать отчет в начале и в конце рабочего дня.
2. Статус “На линии” учитывает все звонки, включая звонки в поддержку Скорозвона, тестирование связи и звонки внутри сервиса.
Если вы оплачиваете сотрудникам только время в разговорах с клиентами, то используйте отчеты “Занятость сотрудников - Сводная информация” или “Нормы (KPI)”. В них учитываются только звонки клиентам.
Выполнять задачи больше не нужно!
Теперь они выполняются автоматически после звонка вручную или по проекту. Меньше кликов, больше звонков:)
Как это работает
Если вы обзваниваете контакты вручную, то при создании задачи оставьте активным чекбокс “Автоматически выполнить задачу после звонка”. В этом случае при наступлении события вам нужно только позвонить клиенту. Задача выполнится автоматически.
Если вы работаете по проекту, то там еще проще. Сервис сам наберет клиенту в нужное время и соединит с ним оператора. А после разговора отметит задачу как выполненную. В общем, рекомендуем;)
Недавно в Битрикс появились направления сделок, у каждой из которых свои стадии продаж. Если вы используете эту функцию, то не забудьте настроить интеграцию в Скорозвоне.
Если вы работаете по проектам и переводите лидов на номер заказчика, то эта функция для вас. Она экономит время операторов и исключает ошибки ввода.
Укажите в настройках проекта номер, на который надо переводить звонки. Тогда менеджеру остается сделать всего 2 клика.
В работе по проектам вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда контакты случайно загрузили не в тот проект. Вариантом решения было удаление контактов из сервиса и повторная загрузка в другой проект или завершение проекта.
Сейчас можно удалять контакты только в проекте, без удаления из сервиса.
Для чего
1. Загрузили контакты не в тот проект
2. Нужно передать часть контактов из одного проекта в другой или сотруднику
Как это работает
1. Сформировать список контактов в проекте, которые нужно удалить или передать.
Есть 2 способа:
2. Выбрать контакты и действие, которое нужно совершить: передача в проект или удаление.
3. В окне подтверждения действия выбрать подходящий вариант.
Некоторые наши клиенты загружают контакты в проект по API. В основном это заявки с сайта. Если в компании есть разработчик, то это, действительно, удобно. Не надо формировать и загружать Excel-файлы, проставлять соответствия полей. Заявки мгновенно попадают в нужный проект, и операторы их обрабатывают.
Теперь через API можно отслеживать статистику по проекту, и при большом потоке заявок загружать их порциями в нужной очередности прозвона. Смотрите в документации, как получать эту информацию.
Смотрите ниже, что было в сентябре и октябре;)