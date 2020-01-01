1. Настроить гарнитуру — просто

Для комфортной работы в сервисе, нужно подключить и настроить гарнитуру.

Мы создали отдельную страницу с инструкциями, чтобы настройка гарнитуры проходила максимально быстро и просто. Сервис автоматически проверит основные настройки и сообщит о необходимых действиях.





2. Дополнительный контроль операторов

Некоторые операторы используют удержание разговора не по назначению, увеличивая время разговора с клиентом.

Узнать сколько времени ваши операторы проводят на удержании разговора теперь можно в отчете “Результаты всех вызовов”. Нажмите на “шестеренку” и добавьте в выгрузку поля “Длит-ть без удержания (сек.)” и “Длит-ть удержания (сек)”.

Если ваша бизнес-модель не предусматривает удержание вызовов во время разговора с клиентами, то исключите это время из учета в показателях эффективности сотрудников.





3. Отмените действие в один клик

Теперь в течении 10 секунд вы можете отменить действие, совершенное по ошибке.



