октябрь 2020
Настройки робота для максимального результата
Управляйте интенсивностью обзвона в зависимости от задач бизнеса:
- Установите максимальное количество линий, чтобы быстро обзвонить базу
- Настройте меньшее значение, если будете использовать перевод на сотрудника. Это позволит снизить время ожидания заинтересованных клиентов и снизить количество потерянных вызовов
Больше информации о нашем роботе и его возможностях здесь.
Доработка интеграции с Битрикс24
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Передача лидов и сделок по результату «Недозвон по проекту»
Лиды и сделки, до которых не удалось дозвониться, могут автоматически перемещаться в отдельный этап воронки. Вам не нужно совершать ни одного клика для обработки таких контактов.
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Передача лидов и сделок из текущего этапа воронки
Нужно передать в Скорозвон лиды и сделки, которые уже находятся в выбранном этапе воронки? Достаточно просто активировать чек-бокс и система автоматически синхронизирует данные выбранного этапа со Скорозвоном.
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Изменение ответственного в Битрикс24
Изменяйте ответственного в Битрикс24 после обработки контактов в Скорозвоне или оставляйте данные без изменений. С готовой интеграцией от Скорозвона это просто.