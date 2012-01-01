8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

октябрь 2020

Настройки робота для максимального результата

Управляйте интенсивностью обзвона в зависимости от задач бизнеса:

  • Установите максимальное количество линий, чтобы быстро обзвонить базу
  • Настройте меньшее значение, если будете использовать перевод на сотрудника. Это позволит снизить время ожидания заинтересованных клиентов и снизить количество потерянных вызовов

Больше информации о нашем роботе и его возможностях здесь.

Количество линий для обзвона

Доработка интеграции с Битрикс24

  • Передача лидов и сделок по результату «Недозвон по проекту»

    Лиды и сделки, до которых не удалось дозвониться, могут автоматически перемещаться в отдельный этап воронки. Вам не нужно совершать ни одного клика для обработки таких контактов.

    Битрикс. Недозвон по проекту

  • Передача лидов и сделок из текущего этапа воронки

    Нужно передать в Скорозвон лиды и сделки, которые уже находятся в выбранном этапе воронки? Достаточно просто активировать чек-бокс и система автоматически синхронизирует данные выбранного этапа со Скорозвоном.

    Синхронизация контактов

  • Изменение ответственного в Битрикс24

    Изменяйте ответственного в Битрикс24 после обработки контактов в Скорозвоне или оставляйте данные без изменений. С готовой интеграцией от Скорозвона это просто.

    Ответственный в Битрикс