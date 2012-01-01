октябрь 2021
Пользователи сверх пакета
Теперь можно добавлять пользователей сверх оплаченного количества по пакету. Оплата за дополнительных пользователей проводится ежедневно по полной стоимости лицензии.
Временно увеличьте количество пользователей, если:
- большой наплыв заявок и нужно увеличить штат сотрудников;
- хотите добавить стажера, но не уверены что он останется надолго.
Возможность увеличить размер пакета по льготной цене сохраняется. Чтобы сэкономить на абонентской плате, сообщите вашему менеджеру сколько лицензий хотите докупить на весь период.
Чтобы исключить случайное добавление пользователей:
- мы предупреждаем о превышении размера пакета и сумме списаний;
- вы можете запретить сотрудникам добавлять пользователей сверх пакета.
Для установки запрета на добавление пользователей сверх пакета, напишите запрос в поддержку
Отчет «Проекты и обзвон роботом»
В отчете появился новый столбец «Тег», он поможет сегментировать базу внутри проекта.
Допустим, в рамках одного проекта у вас обрабатывается несколько городов и важно понимать конверсию по каждому из них. Разметьте базу по тегам, добавьте в проект и оцените результаты обработки с помощью отчета «Проекты и обзвон роботом».
Настраиваемые поля. Тип поля «Дата и время»
Настраиваемые, или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса.
Мы расширяем возможности полей в соответствии с запросами наших пользователей. Новый тип поля «Дата и время» полезен, если вы планируете автоматизировать процесс взаимодействия с клиентом через свою CRM.
Новый тип поля поможет вам:
- запланировать отправку сообщения или звонок за некоторое время до события;
- отправить сообщение с указанием даты и времени события.
Подробно о настраиваемых, или пользовательских полях мы рассказываем в инструкции.
Запрет на скачивание отчетов
Волнует безопасность данных и базы контактов? Запретите администраторам или отдельным сотрудникам доступ к скачиванию отчетов. Графическая информация останется доступна, при этом скачать данные будет нельзя. Для установки запрета на скачивание отчетов напишите запрос в поддержку.