Выбор собственной АТС для сотрудника

Назначить АТС для сотрудника теперь можно напрямую из интерфейса. Обращение в поддержку больше не требуется.

Перейдите в раздел "Команда", отредактируйте карточку сотрудника. Выберите телефонию сервиса или свою АТС.









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