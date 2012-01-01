8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

октябрь 2022

Выбор собственной АТС для сотрудника

Назначить АТС для сотрудника теперь можно напрямую из интерфейса. Обращение в поддержку больше не требуется. 

Перейдите в раздел "Команда", отредактируйте карточку сотрудника. Выберите телефонию сервиса или свою АТС.

АТС для сотрудника


Проекты. Мелодия на ожидание

Клиент услышит установленную мелодию, если в момент дозвона по проекту нет операторов, готовых принять звонок.

Это позволит рассказать о компании, цели звонка или проиграть классическую музыку, чтобы ожидание прошло с пользой.

Мелодия на ожидание