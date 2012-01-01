октябрь 2022
Выбор собственной АТС для сотрудника
Назначить АТС для сотрудника теперь можно напрямую из интерфейса. Обращение в поддержку больше не требуется.
Перейдите в раздел "Команда", отредактируйте карточку сотрудника. Выберите телефонию сервиса или свою АТС.
Проекты. Мелодия на ожидание
Клиент услышит установленную мелодию, если в момент дозвона по проекту нет операторов, готовых принять звонок.
Это позволит рассказать о компании, цели звонка или проиграть классическую музыку, чтобы ожидание прошло с пользой.