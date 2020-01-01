Во время разговора с клиентом оператор устанавливает напоминание о повторном звонке. По сути они разделяются на 2 типа:

1. Разговор не состоялся. Клиенту сейчас неудобно разговаривать или его нет на месте. Оператору не нужно дополнительно готовиться к повторному звонку.

2. Разговор состоялся и намечен следующий шаг. К следующему звонку требуется подготовка: прослушать текущий звонок, уточнить условия.

Автоматический перезвон подходит для первого типа.

Как это работает

Если оператор доступен, то сервис автоматически дозванивается до клиента и соединяет с оператором

Если оператор не может принять звонок: вышел из сервиса, недоступен или в статусе "Перерыв", то сервис ждёт 30 минут. После этого звонок распределяется на любого свободного оператора.

2. Когда подошло время, сервис проверяет, что оператор, который установил напоминание, готов принять звонок.

Поэтому рекомендуем использовать автоматический перезвон для звонков, которые не требуют подготовки и могут быть обработаны любым оператором.

3. Если до клиента не дозвонились, то сервис совершит повторный звонок, согласно настройкам проекта и причине, по которой клиент не ответил (занято, не взял трубку).

Что это дает

Клиенту обязательно перезвонят. Операторы могут забыть или игнорировать напоминание, а сервис - нет.

По нашей статистике за август операторы создали в сервисе 260 тысяч напоминаний. Из них не перезвонили по 132 тысячам, т.е. 51% клиентов не дождался повторного звонка.

Особенности

1. Функция работает только при звонках по проектам

2. Установить задачу с автоматическим перезвоном можно только во время разговора с клиентом или после окончания пока вы находитесь в карточке

3. В колокольчике и на вкладке "Задачи" напоминания не отображаются. Оператор не отвлекается на всплывающие уведомления и экономит время на их выполнение.

2. Подключение нескольких аккаунтов Битрикс24 и amoCRM

В Скорозвоне теперь можно настроить интеграцию с несколькими аккаунтами Битрикс24 или amoCRM.

Пример

К вам обратилось несколько заказчиков для поиска потенциальных клиентов. У каждого из них своя amoCRM. Они хотели бы получать новых лидов прямо в неё, чтобы оперативно перезванивать заинтересованным клиентам. Это удобнее, чем передавать информацию в Excel, т.к. в CRM сразу передается запись разговора и комментарий менеджера. А еще создается задача и сделка, чтобы точно не упустить клиента.

Раньше одному из заказчиков пришлось бы отказать или создавать второй аккаунт. Сейчас вы можете подключить аккаунт Битрикс или amoCRM любого вашего заказчика, сделать индивидуальные настройки передачи лидов и работать при этом в одном аккаунте Скорозвона.

Функция платная, обращайтесь к нашим менеджерам.

3. Отчет "Нормы (KPI)" появился в графическом виде

1. Раньше отчет назывался "Показатели эффективности сотрудников". Мы его переименовали в соответствие с настройкой в сервисе - "Нормы (KPI)".

2. Сразу после появления отчета мы получили несколько обращений. Вот одно из них:

Те нормы KPI, которые отображаются у операторов (батарейка), например, текущее количество успешных звонков, было бы идеально видеть администратору в режиме онлайн. Выгружать для этого отчет занимает много времени.

Согласны. Для оперативного принятия решений удобнее онлайн вариант. Сделали:)

Возможности

Серым - выходные дни или дни, когда сотрудник не звонил

Красным - норма выполнена меньше, чем на половину

Желтым - норма выполнена на 50% и более процентов, но не до конца

Зеленым - норма выполнена полностью или перевыполнена

4. Входящие. Отображение очереди звонков

1. Информация по выполнению норм всей командой2. Разбивка по сотрудникам за день3. Разбивка по сотрудникам за неделю, месяц4. Цветовая индикация:

Вы доступно описали потребность:

Коллеги, у нас сегодня какое-то нереальное количество входящих, поток просто сумасшедший, мы сами сели на линию, чтобы не потерять звонки. На нашей авае у нас есть мониторинг входящей линии (очереди). Штука удобная, потому что как только тут очередь, мы в срочном порядке пересаживаем всех на входящие.

и мы этим воспользовались:)

Как это работает

Переключайтесь в виджете на отображение "Входящие линии". Индикатор показывает текущее состояние в очереди ожидания по всем входящим номерам:

все хорошо, очереди нет → зеленый цвет

очередь клиентов меньше числа операторов на линии → желтый

клиентов в ожидании больше, чем операторов → красный

Подключайте входящие номера в Скорозвон, чтобы не упускать клиентов;)