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8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

сентябрь 2020

Обзвон роботом. Перевод на сотрудника, группу или внешний номер

Экономьте время ваших сотрудников с автоинформатором Скорозвона. Робот самостоятельно дозвонится до клиентов и сообщит нужную информацию. Также робота можно использовать для:

  • сбора обратной связи
  • информирования о специальных предложениях или важной информации
  • уведомлений или напоминаний

Теперь наш робот умеет переводить вызов на сотрудника или группу сотрудников в сервисе, а также на внешний номер. Полезно для быстрой обработки «горячих» лидов или получения обратной связи.

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Важно: функциональность доступна на посекундном тарифе 4 коп./сек. Для смены тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.

Обзвон роботом. Отправка SMS

Наш робот научился не только переводить вызов на сотрудников, но и отправлять SMS. Настраивайте сценарии обзвона в зависимости от потребностей бизнеса и информируйте клиентов наиболее удобным способом.

Отправка SMS

Важно: функциональность доступна на посекундном тарифе 4 коп./сек. Для смены тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.

Новая статистика по проектам

Для проектов, созданных в этом году, отображаются новые статусы обработки:

  • «Перезвоним еще раз» - это контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки, или отложенные оператором на перезвон;
  • «Еще не звонили» - это новые контакты.

Для старых проектов эти статусы объединены в один - «Осталось».

Новая статистика позволяет лучше понимать работу проектов и отвечает на вопрос: «Почему проект не звонит?».

Состояние проекта