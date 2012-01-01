сентябрь 2020
Обзвон роботом. Перевод на сотрудника, группу или внешний номер
Экономьте время ваших сотрудников с автоинформатором Скорозвона. Робот самостоятельно дозвонится до клиентов и сообщит нужную информацию. Также робота можно использовать для:
- сбора обратной связи
- информирования о специальных предложениях или важной информации
- уведомлений или напоминаний
Теперь наш робот умеет переводить вызов на сотрудника или группу сотрудников в сервисе, а также на внешний номер. Полезно для быстрой обработки «горячих» лидов или получения обратной связи.
Важно: функциональность доступна на посекундном тарифе 4 коп./сек. Для смены тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.
Обзвон роботом. Отправка SMS
Наш робот научился не только переводить вызов на сотрудников, но и отправлять SMS. Настраивайте сценарии обзвона в зависимости от потребностей бизнеса и информируйте клиентов наиболее удобным способом.
Важно: функциональность доступна на посекундном тарифе 4 коп./сек. Для смены тарифа обратитесь к вашему менеджеру или в поддержку.
Новая статистика по проектам
Для проектов, созданных в этом году, отображаются новые статусы обработки:
- «Перезвоним еще раз» - это контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки, или отложенные оператором на перезвон;
- «Еще не звонили» - это новые контакты.
Для старых проектов эти статусы объединены в один - «Осталось».
Новая статистика позволяет лучше понимать работу проектов и отвечает на вопрос: «Почему проект не звонит?».