При работе по проектам важна скорость реакции оператора. Нужно оперативно начать диалог с клиентом со слов "Добрый день, это компания ..." или "Добрый день, вы оставили заявку на сайте ...".
Небольшой баннер с названием проекта поможет оператору начать диалог правильно:)
При обработке контактов из amoCRM можно сделать настройку, чтобы контакты с неверными номерами и до которых не удалось дозвониться автоматически перемещались по воронке, например, в "Недозвоны".
Таким образом, их обработка будет происходить без участия оператора. Дальше уже вам решать, что с ними делать - удалить или сделать еще попытку через неделю, месяц.
Хотите посмотреть сколько просроченных задач у ваших сотрудников? Или массово их прозвонить? Или добавить добавить в проект для автоматического прозвона?
Теперь это возможно. Используйте фильтр “Задачи”: просроченные, новые или все. Доступен на странице Контакты и Прозвон.
Тут все просто: кликайте на “три точки” в карточке → делайте контактом или организацией. Полезно, если у холодного контакта выявили ЛПР и он перерос в организацию.