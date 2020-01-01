1. Отображение проекта, по которому пришел звонок

При работе по проектам важна скорость реакции оператора. Нужно оперативно начать диалог с клиентом со слов "Добрый день, это компания ..." или "Добрый день, вы оставили заявку на сайте ...".

Небольшой баннер с названием проекта поможет оператору начать диалог правильно:)







2. Передача информации в amoCRM по контактам, до которых не удалось дозвониться

При обработке контактов из amoCRM можно сделать настройку, чтобы контакты с неверными номерами и до которых не удалось дозвониться автоматически перемещались по воронке, например, в "Недозвоны".

Таким образом, их обработка будет происходить без участия оператора. Дальше уже вам решать, что с ними делать - удалить или сделать еще попытку через неделю, месяц.







3. Фильтрация и обзвон контактов с невыполненными задачами

Хотите посмотреть сколько просроченных задач у ваших сотрудников? Или массово их прозвонить? Или добавить добавить в проект для автоматического прозвона?

Теперь это возможно. Используйте фильтр “Задачи”: просроченные, новые или все. Доступен на странице Контакты и Прозвон.







4. Преобразование контакта в организацию и наоборот

Тут все просто: кликайте на “три точки” в карточке → делайте контактом или организацией. Полезно, если у холодного контакта выявили ЛПР и он перерос в организацию.





